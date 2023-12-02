"В Москве я ей устрою!" Интриги и шантаж на проекте "Новые звёзды в Африке" разрушили дружбу Карины Нигай и Жени Искандаровой

После переворота, который на прошлой неделе устроил Константин Маласаев, самой сильной, по его мнению, командой на проекте стал его коллектив. Комик ошибся лишь в том, что с его планом согласны не все. В лагере образовалась вторая коалиция.
Женя Искандарова также решила перетянуть на свою сторону союзников и "сложных" игроков. Но единственным способом достижения этой цели для неё оказался шантаж. Карину Нигай возмутило такое отношение, тем более что вне игры девушки были хорошими подругами. Нигай открыто заявила, что дружбе с Искандаровой пришёл конец.
"Она была на моих праздниках дома, у моего ребенка на праздниках. И сейчас этот человек ходит и угрожает мне. Я со своей стороны сказала, что может быть здесь я сейчас в западне в силу разбившихся команд, но в Москве, увы и ах. Я ей устрою! Я однозначно вычеркиваю Женю как человека из своей жизни. Потому что так с собой разговаривать я не позволю. И уж тем более мне угрожать!", - высказалась возмущённая Карина.
Чтобы "раскрыть" хитрые замыслы соперников, Маласаеву и его союзникам пришлось устроить очередную проверку голосованием некоторым участникам, которая показала, кому можно доверять, а кто играет по своим правилам.
Что именно так разозлило Карину Нигай, в ком разочаровался Константин Маласаев и почему Алексей Базанов проявляет так много агрессии, смотрите в новом выпуске шоу "Новые звёзды в Африке".