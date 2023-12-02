3 декабря
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Кадр из фильма
Кушать подано! 10+1 фильм о ресторанах, вкусной еде и шефах

"В Москве я ей устрою!" Интриги и шантаж на проекте "Новые звёзды в Африке" разрушили дружбу Карины Нигай и Жени Искандаровой

Чем ближе финал, тем жизнь на проекте "Новые звёзды в Африке" напоминает серпентарий. Участники всё чаще показывают свои лица, а также то, что ради победы готовы на всё. В новом выпуске зрители увидят, как игра может поссорить даже самых настоящих друзей.

Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

После переворота, который на прошлой неделе устроил Константин Маласаев, самой сильной, по его мнению, командой на проекте стал его коллектив. Комик ошибся лишь в том, что с его планом согласны не все. В лагере образовалась вторая коалиция.

Женя Искандарова также решила перетянуть на свою сторону союзников и "сложных" игроков. Но единственным способом достижения этой цели для неё оказался шантаж. Карину Нигай возмутило такое отношение, тем более что вне игры девушки были хорошими подругами. Нигай открыто заявила, что дружбе с Искандаровой пришёл конец.

Телешоу &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Она была на моих праздниках дома, у моего ребенка на праздниках. И сейчас этот человек ходит и угрожает мне. Я со своей стороны сказала, что может быть здесь я сейчас в западне в силу разбившихся команд, но в Москве, увы и ах. Я ей устрою! Я однозначно вычеркиваю Женю как человека из своей жизни. Потому что так с собой разговаривать я не позволю. И уж тем более мне угрожать!", - высказалась возмущённая Карина.

Телешоу &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Чтобы "раскрыть" хитрые замыслы соперников, Маласаеву и его союзникам пришлось устроить очередную проверку голосованием некоторым участникам, которая показала, кому можно доверять, а кто играет по своим правилам.

Что именно так разозлило Карину Нигай, в ком разочаровался Константин Маласаев и почему Алексей Базанов проявляет так много агрессии, смотрите в новом выпуске шоу "Новые звёзды в Африке".

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость