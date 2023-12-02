"В Москве я ей устрою!" Интриги и шантаж на проекте "Новые звёзды в Африке" разрушили дружбу Карины Нигай и Жени Искандаровой

Чем ближе финал, тем жизнь на проекте "Новые звёзды в Африке" напоминает серпентарий. Участники всё чаще показывают свои лица, а также то, что ради победы готовы на всё. В новом выпуске зрители увидят, как игра может поссорить даже самых настоящих друзей.

После переворота, который на прошлой неделе устроил Константин Маласаев, самой сильной, по его мнению, командой на проекте стал его коллектив. Комик ошибся лишь в том, что с его планом согласны не все. В лагере образовалась вторая коалиция.

Женя Искандарова также решила перетянуть на свою сторону союзников и "сложных" игроков. Но единственным способом достижения этой цели для неё оказался шантаж. Карину Нигай возмутило такое отношение, тем более что вне игры девушки были хорошими подругами. Нигай открыто заявила, что дружбе с Искандаровой пришёл конец.

Телешоу "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Она была на моих праздниках дома, у моего ребенка на праздниках. И сейчас этот человек ходит и угрожает мне. Я со своей стороны сказала, что может быть здесь я сейчас в западне в силу разбившихся команд, но в Москве, увы и ах. Я ей устрою! Я однозначно вычеркиваю Женю как человека из своей жизни. Потому что так с собой разговаривать я не позволю. И уж тем более мне угрожать!", - высказалась возмущённая Карина.

Телешоу "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Чтобы "раскрыть" хитрые замыслы соперников, Маласаеву и его союзникам пришлось устроить очередную проверку голосованием некоторым участникам, которая показала, кому можно доверять, а кто играет по своим правилам.

Что именно так разозлило Карину Нигай, в ком разочаровался Константин Маласаев и почему Алексей Базанов проявляет так много агрессии, смотрите в новом выпуске шоу "Новые звёзды в Африке".