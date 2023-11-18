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Бунт на корабле! Участники шоу "Новые звёзды в Африке" недовольны своими лидерами

Новый выпуск экстремального шоу "Новые звёзды в Африке", который выйдет в это воскресенье на ТНТ покажет, что позиция лидеров проекта сильно пошатнулась. "Новички" намерены отправлять на испытания "старичков", которые, по их мнению, засиделись на проекте. Но и бывалые участники не намерены сдаваться, несмотря на бунт недавно пришедших.

Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В свежем выпуске в звёздном лагере появится новая участница, актриса Яна Енжаева, известная зрителям ТНТ по сериалу "Праздники". Она заявит себя сильным игроком, а также вступит в скрытую конфронтацию с Кариной Нигай. А Карина Кокс станет подначивать Александра Пташенчука тем, что тот ещё ни разу не был на испытании навылет. "Так в этом смысл игры!", - попытается защититься комик.

Телешоу &quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
Телешоу "Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Но, похоже, что сам Александр всё же теряет контроль над ходом игры. В его коалиции наступил серьёзный раскол, и теперь каждый готов играть не только сам за себя, но и против лидеров коалиции Александра Пташенчука и Жени Искандаровой. "Я четко начала чувствовать, что мы с Птахой заигрались. И в итоге сыграли против себя. Мы в какой-то момент поняли, что окружили себя совершенно не близкими себе по духу людьми. Мы с Саней поняли, что остались вдвоем", - прокомментировала происходящие в лагере волнения Искандарова.

Как распределятся голоса на голосовании и кто покинет проект на этой неделе, смотрите в воскресенье, 19 ноября, в новом выпуске шоу "Новые звёзды в Африке".

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