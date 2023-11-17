Михаил Пореченков наводит свои порядки в "Полярном"

С понедельника, 20 ноября, телеканал ТНТ начинает показ долгожданного продолжения сериала "Полярный". Первые два сезона проекта стали телехитами, поэтому вопрос о продолжении не стоял. В третьем сезоне Михаил Пореченков вернётся к роли Вити Громова и продолжит наводить порядок в маленьком заснеженном городке.

Теперь Витя не просто лучший фермер Заполярья, но и счастливый отец. Однако насладиться семейной идиллией снова не получится. По личной просьбе губернатора он становится мэром Полярного. Витя и так не восторге от новой должности, а тут ещё выясняется, что предшественник оставил после себя многомиллионную дыру в городском бюджете. Витя хочет сложить с себя полномочия, но когда понимает, что перешёл дорогу влиятельному и нечистому на руку бизнесмену Ломаеву, то решает остаться, чтобы спасти жителей городка от массового банкротства.

Сериал "Полярный 3". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Мой герой всегда был эдаким Ильёй Муромцем: богатырём, который выходит на свет, только когда князь зовёт, а остальное время проводит в тени. Но в новом сезоне ему всё-таки придётся принять новый вызов. Теперь он станет народным избранником, и это доверие нужно будет оправдать. Справится ли Витя с грузом ответственности, к которому он не привык, сумеет ли сохранить в себе все те качества, за которые его любят и ценят, это главный вопрос сезона", - интригует Михаил Пореченков.

Но беда не приходит одна. В третьем сезоне Вите предстоит познакомиться с мамой Полины - преподавателем литературы на пенсии. И даже самый высокий пост не всегда помогает Громову соответствовать стандартам тёщи...

В продолжении сериала к своим ролям вернутся Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Ян Цапник, Мария Кравченко, Антон Богданов, Жаргал Бадмацыренов и другие. Также к актёрскому составу присоединится Александр Ратников ("Капельник").