Шрамы на сердце: турецкий сериал «Истерзанная» поднимает острую тему домашнего насилия

В субботу, 15 апреля, на телеканале «Домашний» начинается показ нового турецкого сериала с драматическим названием «Истерзанная». Любителя дизи он давно знаком, но в федеральный телеэфир будет показан впервые. Сюжет «Истерзанной» тронет даже самое чёрствое сердце.

Оригинальное название фильма — Sen Anlat Karadeniz, что переводится как «Ты расскажи, Карадениз». Премьера дизи состоялась в 2018 году: в общей сложности вышли 3 сезона, разбитых на 64 серии. У нас, по всей видимости, серий станет больше за счет того, что изменится их хронометраж (в турецком варианте одна серия длится 2,5 часа). Сериал показывал высокие рейтинги у себя в стране и получил четыре награды и столько же номинаций на главную кинопремию Турции «Золотая бабочка».

Кадр из сериала «Истерзанная». Пресс-служба телеканала «Домашний».

В юности отец Нефес выдал её за богатого и властного мужчину, получив за дочь деньги. Восемь лет девушка регулярно подвергалась насилию со стороны мужа Ведата, и единственной причиной жить для неё стал маленький сын. Неоднократные попытки сбежать ни к чему не привели — каждый раз муж находил и возвращал её обратно.

На одном из ужинов Нефес знакомится с новым компаньоном супруга — Тахиром, который замечает на её руках следы побоев и видит страх в глазах мальчика. Не в силах больше терпеть унижения мужа-тирана, Нефес забирает с собой ребёнка и решается на очередной побег, спрятавшись в машине Тахира. Обнаружив измученную женщину, Тахир даёт ей слово, что сделает всё, чтобы защитить их, даже если придётся рисковать собственной жизнью…

Кадр из сериала «Истерзанная». Пресс-служба телеканала «Домашний».

История, рассказанная в «Истерзанной», поднимает актуальную для многих стран проблему домашнего насилия. В Турции с первых же дней показа сериал вызвал волну протеста зрителей из-за излишне жестоких сцен — появлялись жалобы с требованиями снять проект с эфира. Но члены съёмочной группы признавались, что иначе, чем показать, обратить внимание общества на проблему насилия, невозможно. Спустя время создатели проекта начали получать уже положительную обратную связь: люди писали, что сериал получился правдивым и близким к реальности.

Кадр из сериала «Истерзанная». Пресс-служба телеканала «Домашний».

Действительно, сериал можно назвать достаточно тяжелым для восприятия — смотреть его, как многие лёгкие турецкие мелодрамки, фоном явно не получится.

Главные роли в серале достались Ирем Хельваджиоглу, сыгравшей Нефес, и Улашу Туна Астепе — её спаситель Тахир. Актрису зрители знают по роли в «Великолепном веке», где она сыграла наложницу шехзаде Мехмеда Нурбахар.