А ну-ка, девушки! На ТВЦ продолжается сезон женских расследований

Телевизионный мир знает немало сериалов, в котором женщины-полицейские берутся за расследования самых запутанных преступлений. Дотошность, желание доказывать, что ты можешь состояться в профессии, и, конечно, загадки — секрет успеха таких проектов. С 10 апреля в эфире канала ТВЦ зрителей ждёт премьера новых сезонов «Таёжного детектива», а также двух новых фильмов — «Сыщицы» и «Игра в убийство». Их главные героини — не просто детективы в юбке, у каждой из них — свой собственный уникальный метод расследования.

«Таёжный детектив»

Откроет неделю «Таёжный детектив» — 11 и 12 апреля будут показаны сезоны «Охота на мамонта» и «Живая вода». Главную героиню — следователя Татьяну в исполнении Полины Долиндо ждёт непростой период после гибели её возлюбленного.

Сериал «Таёжный детектив». Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Но на сердце Татьяны быстро находятся претенденты — подполковник МВД Александр Крылатов (Антон Эльдаров), прибывающий в таежный городок расследовать гибель Ярцева, влюбляется в нее. Сможет ли Татьяна принять эти ухаживания? Или она полностью поглощена расследованием новых таинственных убийств? В тайге снова происходят странные вещи — погибают учёные, изучавшие пещеру с рисунками времён палеолита, а позже находят убитой местную целительницу Варвару…

«Сыщицы»

Сериал «Сыщицы». Пресс-служба телеканала ТВЦ.

В новом сериале «Сыщицы», премьера которого пройдет в пятницу, 14 апреля, зрителей ждут сразу две яркие героини в исполнении Марии Дмитриевой и Надежды Игошиной. Напарницам предстоит вместе ловить преступников, но как это сделать, когда вы такие разные? Капитан убойного отдела Алла Баринова похожа на кошку: красивая, быстрая, опасная, любит поиграть с жертвой перед тем, как съесть, а научный работник Женя Алехина похожа на серую мышь: невзрачная, тихая, шуршит бумажками, пишет диссертацию по психологии убийств…

«Игра в убийство»

И завершит детективную неделю новый сериал «Игра в убийство», который покажут в субботу, 15 апреля. Главная героиня — психотерапевт Маша Васильева в исполнении Екатерины Олькиной.

Сериал «Игра в убийство». Пресс-служба телеканала ТВЦ.

Её уникальные способности помогают не только в психотерапевтической работе, но и в… расследованиях! Когда в кругу пациентов Маши происходит убийство, именно она, при помощи своего метода, вычисляет убийцу. Однако на этом череда убийств не заканчивается — один за другим гибнут клиенты психологического центра, где она работает. Пока полиция ведёт расследование, Маша пытается разобраться в происходящем с помощью своего метода.