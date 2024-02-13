13 февраля
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ТНТ найдёт Константину Гецати невесту в мистической телеверсии "Холостяка"

Весной на канале ТНТ состоится премьера романтического проекта "Невеста. Экстра любовь", в котором один из сильнейших медиумов "Битвы экстрасенсов", аланский провидец Константин Гецати будет искать свою вторую половину. Вероятно, это будет что-то вроде "Холостяка", только с флёром мистики.

Телешоу "Невеста. Экстра любовь".
Телешоу "Невеста. Экстра любовь".
Пресс-служба канала ТНТ.

О новом проекте, в котором экстрасенс будет искать спутницу жизни, было объявлено на презентации нового сезона ТНТ ещё осенью прошлого года. Тогда Тина Канделаки заинтриговала всех, не раскрыв имени главного героя. Фанаты "Битвы экстрасенсов" выдвигали свои версии: на роль нового романтического героя предлагали Олега Шепса, Александра Шепса, Дмитрия Матвеева и, конечно, Константина Гецати. Последний и стал героем шоу. Съёмки стартовали в одном из красивейших отелей в Москве, а затем съёмочная команда с главным героем и девушками отправились в Марокко.

Аланский провидец покорил сердца поклонниц ещё в 18-м сезоне "Битвы экстрасенсов". Всегда сдержанный и справедливый, высокий, красивый и благородный, Константин после победы в проекте стал мечтой тысяч девушек по
всей стране. Но до сих пор ни одна из них так и не смогла занять достойное место в его сердце.

Телешоу &quot;Невеста. Экстра любовь&quot;.
Телешоу "Невеста. Экстра любовь".
Пресс-служба канала ТНТ.

Сообщается, что на кастинг в новый проект было подано несколько тысяч заявок. Но познакомиться с Константином Гецати смогут лишь 26 девушек. Уже после первой встречи Константин выберет 16 претенденток, среди которых и будет искать свою вторую половину в жаркой и мистической стране.

Какими качествами должна обладать невеста экстрасенса? Должны ли у неё тоже быть мистические способности? Как можно растопить сердце аланского медиума? И сможет ли Гецати, который видит людей наскозь, разглядеть свою вторую половину?

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