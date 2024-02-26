Стоит ли смотреть сериал "Союз спасения", если вы видели фильм

Сегодня, 26 февраля, в эфире эфире Первого канала состоится премьера сериала "Союз спасения" - одновременно предыстория и продолжение полнометражной картины 2019 года. Работа режиссёров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева призвана подробно рассказать зрителю о восстании декабристов 1825 года. Если оригинальный фильм многие критики ругали за недостаточную глубину персонажей, то новый проект (в Сети он выходил под названием "Время гнева") - значительно более масштабная работа.

"Союз спасения" - это не расширенная версия фильма, а отдельный проект с новыми локациями, событиями, сюжетными линиями и героями. "Фильм "Союз спасения" рассказывал, о том, что произошло, а сериал - о том почему", - выразил идею продюсер проекта Анатолий Максимов.

Чтобы разобраться в сюжете, смотреть полный метр вовсе не обязательно: первые эпизоды сериала знакомят зрителя с ключевыми персонажами, подробно раскрывают их мотивацию и становление. Декабристам и их противникам уделяется достаточно внимания и экранного времени, чтобы зрители смогли рассмотреть мотивацию и образ каждого героя. Ведь восстание декабристов на удивление красиво рифмуется с современной политической повесткой.

Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала.

"Это наша правда - не документальная, а художественная. Да, наш сюжет основан на реальных событиях, но там есть и небольшие отступления от исторической канвы судеб этих людей. Наши консультанты следили не просто за правдоподобием, а именно за исторической достоверностью. Но про них, на самом деле, бесконечно много выдумано. Каждая эпоха разворачивала "миф о декабристах" в нужную для себя сторону. Мы старались пробиться сквозь толщу идеологические напластований. Наши герои, как и все живые люди, могут и должны быть противоречивыми", - говорит Никита Высоцкий, автор сценария и сорежиссёр.

С одной стороны, можно сказать, что в сериале не будет интриги: историческая основа не позволит спастись никому из персонажей, многие из которых полюбятся зрителю. Но любопытных поворотов в сериале более чем достаточно. Тут и тайные общества (от масонских лож до своеобразных кружков по интересам), и придворные интриги, и понятие чести, которое для большинства персонажей далеко не пустой звук.

Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала.

Для уже знакомых героев, представителей офицерской элиты, подавшихся в заговорщики, нашлись дополнительные занятия. Радикальный и мрачный Пестель (Павел Прилучный) вершит продовольственные аферы, Бестужев-Рюмин (Иван Янковский) лихо пьёт игристое и красиво скачет верхом под кавер "Наутилуса Помпилиуса". Муравьёв-Апостол не только усмиряет бунты, но и раскрывается как романтичный герой. Конечно, это обогащает персонажей, их образы и историю.

"Союз спасения" - не биографическая, а художественная картина, которая при этом базируется на исторических событиях. Авторам было важно представить зрителю художественную правду в драматической оболочке.

Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала.

Первое, что бросается в глаза с постеров и афиш "Союза спасения" - это фамилии самых популярных актёров российского кино, которых создатели собрали в одном проекте, что бывает крайне редко в таком количестве. Авторам сериала пришлось решать трудную задачу - свести графики Леонида Бичевина и Максима Матвеева, Софьи Эрнст и Полины Кутеповой, Романа Мадянова и Александра Домогарова, Максима Аверина и Антона Шагина, Павла Прилучного и Ивана Янковского м многих других. Всего кастинг проекта насчитывает более ста персонажей!

Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала. Сериал "Союз спасения". Пресс-служба Первого канала.

Сложно представить, сколько времени у костюмерного цеха ушло на создание роскошного и правдоподобного обмундирования. Костюмы выглядят превосходно, а уж актёры в костюмах - вообще потрясающе. Кстати, все мундиры раздавали артистам на дом, чтобы они к ним привыкали, учились в них двигаться, были органичны тому

времени.



Чтобы показать зрителям мир глазами декабристов, создатели сериала съездили в экспедиции в Ростов и Псков; в Твери снимали Варшаву. Конечно же, не обошлось без съёмок в имперских интерьерах Петербурга.