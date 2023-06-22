Стало известно, кто вошёл в состав народной команды шоу "Выжить в Дубае"

25 июня на телеканале ТНТ стартует масштабное реалити-шоу, в котором ради победы и солидного выигрыша в 10 миллионов рублей в завораживающий и безжалостный мир пустыни отправятся две команды: звёздная и народная. Все представители последней команды никогда не были за границей. Кто же в неё вошёл?

Ангелина Татарченкова

Ангелина Татарченкова родом из села Никольское, в котором проживает всего тысяча человек. Девушка работает в местном ДК, организует праздники и ставит спектакли с местными жителями. В её доме нет воды, поэтому Ангелина сама носит воду и колет дрова.

Ангелина Татарченкова:

- Для меня это был самый большой вызов в жизни, очень трудно было привыкнуть к камерам первые два-три дня, не можешь расслабиться. Первые несколько дней у меня мышцы сводило от страха, но потом я смогла успокоится и стать самой собой. Больше всего я взаимодействовала с Тимуром Батрутдиновым, Анной Хилькевич и Артёмом Калайджаном.

Анастасия Балахнина

Менеджер торговых площадок в госзакупках, бийчанка Анастасия Балахнина, называет себя типичной сибирячкой. Помимо работы, женщина тащит на себе быт: держит в порядке квартиру, готовит для любимого мужа, воспитывает двух сыновей, а также любит собирать на даче большие компании для игры в настольные игры.

Анастасия Балахнина:

- Много лет назад я составила список неосуществимых желаний, одно из них - участвовать в проекте с Павлом Волей, которым я всегда восхищалась. А потом увидела у Павла в социальных сетях ролик и сразу за 10 минут заполнила анкету, ни на что не рассчитывая. Когда меня взяли, я была в шоке, для провинциального человека, который ни разу не был за границей, такой шанс можно сравнить только с полётом в космос. В самом проекте самое сложное - выбрать человека, против которого голосовать, кто из приятных тебе людей должен поехать домой. Это намного сложнее любой физической нагрузки.

Татьяна Минжуренко

Татьяна Минжуренко из Красноярска - максимально спортивный человек: мастер спорта по регби и фитнес-тренер. Постоянно работает, причём не только над собой, потому что ни разу в жизни не была в отпуске.

Татьяна Минжуренко:

- Я давно мечтала по попасть на проект подобного рода. Это большой стресс - очень мало кушать и оказаться в такой жаре, зато соревноваться со звездами - самое кайфовое. Больше всего меня удивили Артём Калайджян, он не выглядит суперсильным физически, но оказался бойцом и очень искренним человеком, и Анна Хилькевич, я давно наблюдала за её творчеством, но познакомиться лично было потрясающе, мы подружились и были ближе всех на проекте, она очень классная, добрая, отзывчивая, настоящая.

Дарья Александрова

Студентка педагогического колледжа Дарья Александрова - тонкая натура со сложной судьбой. В 2015 году ей вместе с семьёй пришлось покинуть родной Донбасс после того, как недалеко от неё в песочнице взорвался снаряд. Сейчас девушка занимается пением и пишет песни.

Дарья Александрова:

- Безусловно, на данный момент это был самый большой вызов за все мои 19 лет. Сложнее всего было адаптироваться к новой стране и жаре, ты ничего не знаешь, не понимаешь. А вот общение с командой и звёздами для меня не было стрессом, я всегда легко нахожу общий язык с людьми. Я понимала, что звёзды - такие же ребята, как и мы, но со своей популярностью и связями. Для меня из всех с положительной стороны раскрылись Дава, Анна Хилькевич, мы с ней очень хорошо общались, и Артём, он невероятно позитивный человек.

Сергей Лаптев

Сергей Лаптев из районного посёлка Воскресенское работает руководителем коллективов народной песни в досуговом центре. Мужчина гордится своей работой и по-настоящему ей горит. Он не просто никогда не выезжал за пределы России, а до проекта даже на самолёте никогда не летал.

Сергей Лаптев:

- Сложнее всего было ехать одному в чужую страну, но если судьба послала такой шанс, им нужно было воспользоваться, ведь попасть на ТВ и слетать в Дубай было только в мечтах. Стрессом для меня оказались две вещи: первая - это когда думаешь, что полон сил для борьбы, но пустыня и жара словно вытягивает из тебя эти силы. А вторая, конечно, постоянное наблюдение камер и прикрепленного к тебе микрофона, которые были с нами с утра и до ночи.

Сергей Завгороднев

Менеджер по продажам Сергей Завгороднев - спортсмен и семьянин. Раньше занимался смешанными единоборствами и добился немалых успехов. Сейчас предпочитает свободное время проводить с семьёй - женой и сыном, а также с родителями и двумя братьями.

Сергей Завгороднев:

- Когда я узнал про кастинг, сразу отправил анкету и молился, чтобы стать участником. Это безусловно был главный вызов в моей жизни, где самым большим стрессом стала незнакомая обстановка: я не понимал, как реагировать, как общаться, боялся выглядеть нелепо. Больше всего общался с Аней Хилькевич и очень удивился участию Паши Мамаева в шоу. Ведущие Павел и Ляйсан в жизни простые и настоящие, приятно, насколько эмоциональными и искренними они были по отношению ко всем участникам из народной команды.

Дмитрий Судариков

Дмитрий Судариков - настоящий тульский оружейник с внешностью голливудского актёра. Несмотря на суровый внешний вид, внутри он настоящий добряк, и старается помогать всем и всюду. Является волонтёром в приюте для животных.

Дмитрий Судариков:

- Я с детства мечтал принять участие в подобном шоу и вот получилось. Это, конечно, был вызов: я очень боялся жары, никогда не был в таких тёплых странах, не знал, что меня ждёт в пустыне, боялся перелёта, никогда не летал на такие дальние расстояния, перед камерами стрессовал, перед звёздами тоженал. Больше всего общался с Мамаевым, спокойный человек, а вот Хилькевич оказалась хитренькой, всех подначивала.

Всем этим людям совсем скоро предстоит доказать всей стране и в первую очередь себе, что они не просто так оказались участниками реалити-шоу с призовым фондом 10 миллионов рублей. В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие всегда отправляются выживать в пустыню, победители - в самый роскошный отель Дубая. Среди развлечений победителей - яхты, гоночные автомобили и роскошные бассейны.