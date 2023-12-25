26 декабря
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Кто такая Женя Искандарова, которая стала первой женщиной-победительницей шоу "Новые звёзды в Африке"

Финальный выпуск "Новых звёзд в Африке" начинали четыре человека: Алексей Базанов, Карина Нигай, Карина Кокс и Евгения Искандарова. Все они на протяжении 15 недель проявили себя самыми сильными участниками, способными пройти любое испытание. Но финал преподнёс участникам сюрприз, хотя победитель оказался вполне ожидаемым.

Женя Искандарова.
Женя Искандарова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В последний момент, устроители шоу приняли решение оставить в финале троих участников. Игрокам нужно было преодолеть полосу препятствий, состоящую из четырёх этапов. Сначала нужно было пройти расстояние, наступая лишь на кубики, которые необходимо было переставлять. Затем необходимо было найти в стоге сена фрагменты для строительства башни, после чего правильно составить "пятнашки", а в конце - забросить мешок три больших шара, наполненных водой. Первой справилась Евгения Искандарова, потом была Карина Кокс, третьей стала Карина Нигай, а вот Алексей Базанов застрял на втором этапе, после чего был вынужден отправиться домой. Таким образом, впервые в истории шоу образовался абсолютно женский финал.

&quot;Новые звёзды в Африке&quot;.
"Новые звёзды в Африке".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В последнем испытании для девушек подготовили сложную полосу препятствий. Девушкам надо было сделать пять забегов за мешочками с кусочками пазлов, из которых собирался логотип программы. В мозаику были недостающие кусочки, которые были ключом к поиску шифра для меча. Им участник должен был перерубить канат, удерживающий флаг. Чей флаг поднимется первым, тот и станет победителем.

Лучше всех с заданием справилась 32-летняя Евгения Искандарова, которая и стала первой женщиной-победительницей шоу и обладательницей пять миллионов рублей. Она единственная из финалисток прожила в Африке все 15 недель!

Примечательно, что стендап-комедиантка уже участвовала в реалити-шоу "Остров героев" и стала его победителем. Женя ещё на старте карьеры стала записывать смешные вайны и скетчи на жизненные темы: "Фразы на родительском собрании", "Богатейший ухажёр", "Как сбросить несколько кг" и так далее. Блогер полюбилась зрителю тем, что она смогла мастерски перевоплощаться в разные образы: от девочки до старушки.

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