Кто такая Женя Искандарова, которая стала первой женщиной-победительницей шоу "Новые звёзды в Африке"

Финальный выпуск "Новых звёзд в Африке" начинали четыре человека: Алексей Базанов, Карина Нигай, Карина Кокс и Евгения Искандарова. Все они на протяжении 15 недель проявили себя самыми сильными участниками, способными пройти любое испытание. Но финал преподнёс участникам сюрприз, хотя победитель оказался вполне ожидаемым.

В последний момент, устроители шоу приняли решение оставить в финале троих участников. Игрокам нужно было преодолеть полосу препятствий, состоящую из четырёх этапов. Сначала нужно было пройти расстояние, наступая лишь на кубики, которые необходимо было переставлять. Затем необходимо было найти в стоге сена фрагменты для строительства башни, после чего правильно составить "пятнашки", а в конце - забросить мешок три больших шара, наполненных водой. Первой справилась Евгения Искандарова, потом была Карина Кокс, третьей стала Карина Нигай, а вот Алексей Базанов застрял на втором этапе, после чего был вынужден отправиться домой. Таким образом, впервые в истории шоу образовался абсолютно женский финал.

"Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В последнем испытании для девушек подготовили сложную полосу препятствий. Девушкам надо было сделать пять забегов за мешочками с кусочками пазлов, из которых собирался логотип программы. В мозаику были недостающие кусочки, которые были ключом к поиску шифра для меча. Им участник должен был перерубить канат, удерживающий флаг. Чей флаг поднимется первым, тот и станет победителем.

Лучше всех с заданием справилась 32-летняя Евгения Искандарова, которая и стала первой женщиной-победительницей шоу и обладательницей пять миллионов рублей. Она единственная из финалисток прожила в Африке все 15 недель!

Примечательно, что стендап-комедиантка уже участвовала в реалити-шоу "Остров героев" и стала его победителем. Женя ещё на старте карьеры стала записывать смешные вайны и скетчи на жизненные темы: "Фразы на родительском собрании", "Богатейший ухажёр", "Как сбросить несколько кг" и так далее. Блогер полюбилась зрителю тем, что она смогла мастерски перевоплощаться в разные образы: от девочки до старушки.