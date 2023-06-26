27 июня
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Эпиляция.
Без слёз и волос: выбираем лучший способ эпиляции к отпуску

Стало известно, кто стал победителем шоу "Удивительные люди"

На телеканале "Россия 1" прошёл грандиозный финал шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". Победителем и обладателем Кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей стал канатоходец Камиль Мамаев из
Дагестана.

Шоу "Удивительные люди".
Шоу "Удивительные люди".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Он показал фантастическое мастерство баланса и совершил невероятное: на высоте от 100 до 200 метров проехал на мотоцикле по стальному канату длиною в 1 километр, натянутому над Сулакским каньоном.

"Я не ожидал, что пройду в финал, а тем более стану победителем, потому что знал, что все участники шоу - уникальные профессионалы мирового уровня. Я благодарен команде проекта "Удивительные люди", которые подготавливали меня к съёмкам моих испытаний, обеспечивали безопасность. Они проявили смелость, снимая меня на канате с разных ракурсов.

Шоу &quot;Удивительные люди&quot;.
Шоу "Удивительные люди".
Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Конечно, я благодарю за поддержку свою семью и друзей, которые помогли в организации съёмок в Дагестане моего сложного и зрелищного испытания, заслужившего любовь зрителей. Денежный приз я потрачу на развитие и возрождение многовековой традиции канатоходства, создам безопасные условия для тренировки молодых новичков. Поддержка зрителей - для меня огромная награда за мой труд в этом деле!", - рассказал счастливый Камиль из села Цовкра.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость