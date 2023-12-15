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Букины вернутся в телеэфир и устроят переполох на Рублёвке

Букины вернутся в телеэфир и устроят переполох на Рублёвке

Легендарная уральская семья Букиных 18 декабря вернётся на телеэкраны. Нет, не в виде повторов проекта "Счастливы вместе", это абсолютно новые серии. Канал ТНТ решил не отставать от конкурентов с СТС, которые пошли на перезапуск "Папиных дочек" и "Молодёжки", и реанимировал знаменитую семейку из Екатеринбурга.

Сериал "Букины".
Сериал "Букины".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Юмор Букиных был наивным, незамысловатым, но тотально народным, что и позволило сериалу, вышедшему в эфир в 2006 году, стать абсолютным хитом. Утверждение это не голословное. "Счастливы вместе" настолько мощно вросли в почву, что на родине Гены Букина в Екатеринбурге ему даже поставили памятник.

Сериал &quot;Счастливы вместе&quot;.
Сериал "Счастливы вместе".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

365 серий в эфире ТНТ длилась эпопея с перманентными бытовыми страданиями среднестатистической российской семьи Букиных в эфире: Гены (Виктор Логинов), его жены Даши (Наталья Бочкарёва), дочери Светы (Дарья Сагалова) и сына Ромы (Александр Якин). За это время зрители успели прикипеть к чудаковатой и слегка нелепой, но всё-таки счастливой семейке.

С 18 декабря ТНТ начинает показ сериала "Букины". В центре сюжета - супруги Гена и Даша, которые наконец отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.

Сериал &quot;Букины&quot;.
Сериал "Букины".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Букины&quot;.
Сериал "Букины".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Букины&quot;.
Сериал "Букины".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Букины&quot;.
Сериал "Букины".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В новых сериях у Букиных появляются новые соседи - пара стоматологов, Валерий и Екатерина - совсем не похожие на хитрых и изворотливых Дашу и Гену. Максим Лагашкин сыграет роль соседа Валеры, а к нему присоединится Екатерина Стулова. Популярные актёры, которых уже можно было увидеть вместе в проекте "Жуки", в реальной жизни приходятся друг другу мужем и женой и считаются одной из самых крепких актёрских пар российского шоу-бизнеса.

Сериал &quot;Букины&quot;.
Сериал "Букины".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
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