"Спартак" - "Зенит": от дерби двух столиц можно ждать огня, голов и драк

В воскресенье, 20 августа, на "Открытие Банк Арене" пройдёт матч МИР Российской Премьер-лиги между "Спартакои" и "Зенитом", который усилиями телеканала "Матч" и дружественных "Газпрому" СМИ раскручивается как "дерби двух столиц". В фанатской среде это противостояние числится как "свиньи" против "бомжей".

Матч обещает быть интригующим. Красно-белые после отличного старта (три победы в трёх турах в РПЛ) оконфузились в Екатеринбурге, упустив победу. Победный мяч "Урал" забил уже в добавленное время, отправив москвичей в нокаут. Новая встреча с принципиальным соперником с берегов Невы дасст ответ на вопрос "Насколько крепки нервы у коллектива Гильермо Абаскаля?" После обидного поражения отрыв "Спартака" от "Зенита" сократился дл двух очков, поэтому красно-белым необходимо восстанавливать гандикап.

Да-да, "Зенит" идёт в чемпионате не на первом месте и это повод для беспокойства амбициозного руководства и питерских фанатов. Игра пока даётся команде натужно: чувствуется потеря Малкома и уход Кузяева, ключевых игроков в построении командных действий. Так что ничья не нужна ни тем, ни другим - а это дарит надежду на яркий матч, которых в новом сезоне уже было немало.

Матч "Зенит" - "Спартак". fc-zenit.ru

В прошлом сезоне команды провели четыре матча. "Зенит" был дважды сильнее в чемпионате России (2:1 в гостях и 3:2 на домашней арене). В Кубке России "Спартак" разгромил "Зенит" 3:0 в домашней игре, а в гостях проиграл только в серии пенальти. Всего у команд в рамках чемпионата России 58 матчей. "Зенит" лидирует по победам 24:18, 16 игр завершились вничью.

Вообще история этого соперничества тянется с 1936 года, когда питерская команда ещё называлась "Сталинец". Первая же игра с актуальными названиями прошла в июне 1940 года. Тогда игра в Ленинграде закончилась со счетом 3:4 в пользу красно-белых. Но игры "Спартака" и "Зенита" во времена СССР не отличались особым накалом. Москвичи были на голову сильнее.

Реальное соперничество началось в период расцвета "Зенита". Он пришёлся на середину и конец нулевых. Тогда спонсором команды стал "Газпром", тогда сине-бело-голубые впервые взяли золото чемпионата России, стали вторыми в стране (после ЦСКА) обладателями Кубка УЕФА, а потом и впервые в истории российского футбола выиграли Суперкубок УЕФА.

Начиная с 2010-х годов, противостояние "Зенита" и "Спартака" является одним из самых ожесточённых в РПЛ. Кроме чисто футбольных разборок в дело включилась и пиар-машина "Газпром-медиа". Подконтрольные холдингу СМИ стали раскручивать матч как "дерби двух столиц" в противовес матча ЦСКА - "Спартак", который всегда носил титул "дерби вся Руси". И надо сказать, добились в этом большого прогресса. Некоторые "спартачи" молодого поколения считают встречу с Питером более принципиальной, чем дерби красно-белых с "конями".

Действительно, матчам двух команд хватало накала и эмоций -доходило до драк на поле и рукопашных стенка на стенку, поэтому болельщики вправе ждать интересную игру с градом забитых голов. Начало встречи в 19.30 по московскому времени. Предматчевая студия канала "Матч ТВ" начнёт работу в 18.30.