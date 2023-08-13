13 августа - Международный день левшей: увлекательные факты о те, кто ходит с левой

13 августа в мире отмечается Международный день левшей. Их всего около 10% процентов населения Земли, они самое что ни на есть - левое меньшинство. Секрет левшей окончательно не раскрыт до сегодняшнего дня. Зато с каждым годом выясняется всё больше интересных подробностей.

Немного лингвистики

"...косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосы при ученье выдраны", - это, наверное, самый известный Левша в мировой литературе. Образ, созданный Лесковым, и трагический, и иронический одновременно, закрепил славу леворуких людей как чрезвычайно одарённых и в то же время совершенно не от мира сего.

Действительно, феномен "левостороннего" человека известен с древнейших времен. И за историю человечества левши натерпелись от общества по полной программе. Причём отражается это даже в повседневных терминах, которыми мы пользуемся. Во многих языках слова "право", "правый" являются не только обозначением правосудия, власти, но и некой правильности. А "левый", соответственно, носит негативный оттенок.

В английском языке вместо "леворукий" (left handed) часто используется слово sinistral, имеющее латинские корни. Изначально оно действительно обозначало "левый, левосторонний", но позже приняло смысл "злой, неудачный, несчастливый". Голландское выражение twee linkerhanden hebben ("иметь две левых руки") означает "быть неуклюжим". В португальском языке слово canhoto, обозначающее левшу, когда-то использовалось для обозначения дьявола.

В русском слово "левый" также не несёт большого позитива: "левые" товары считаются откровенным барахлом. Данные слова во всех языках мира являются очень древними, и один этот факт подкрепляет теории, указывающие, что преобладание праворуких идёт из глубины веков. В то же время за левшами всегда признавали неординарные способности, приписываям им целительские и даже магические качества.

Наше дело - правое!

День левши. freepik.com/jcomp

Однажды около 300 тысяч лет назад один умный неандерталец сообразил, что если костью мамонта, зажатой в руке, шарахнуть кого-нибудь по голове, можно выйти из битвы победителем. И взял он эту кость, судя по всему, в правую руку. Дело в том, что за правую часть тела у нас отвечает левое полушарие мозга, и наоборот, за левую - правое. Левое полушарие заведует аналитическими способностями, техническими навыками, способностью планировать свои действия, правое - за воображение, художественные таланты, творчество и креатив.

Понятно, что в стародавние времена выживание человека в диком необустроенном мире зависело отнюдь не от его фантазий, а от умения трезво оценивать ситуацию. И развивалось левое полушарие - а, соответственно, и правая сторона тела - лучше. Ну а правое долгие тысячелетия было, можно сказать, в загоне. Сегодня же мир меняется: всё чаще от нас требуется нестандартное мышление, интуиция, если хотите, шестое чувство. Стоит ли удивляться, что левшей с каждым годом рождается всё больше и больше.

Не рукой единой

Многие даже не догадываются, что являются частичными левшами. Например, предпочитают рассматривать предметы левым глазом или прислушиваются левым ухом. А ведущая нога, которую в спорте называют толчковой, левая у 20% людей. По мнению учёных, частичная левосторонность - остатки той давней эволюционной истории, когда левшей и правшей было поровну. Несмотря на то что развитие речи и постоянная практика сделали правую половину нашего тела ведущей, гены из прошлого всплывают то в одном, то в другом органе.

В средние века католическая церковь объявляла левшей слугами дьявола. Западноевропейская традиция носить обручальное кольцо на левой руке родом из той эпохи: таким образом отпугивали нечистого, демонстрируя ему своё целомудрие.

Так я же, талантливый!

Впрочем, до сегодняшнего дня окончательно не ясно, в генетике ли дело. Есть гипотеза, что способность лучше работать той или иной рукой кодируют около 40 генов нашей ДНК, но достоверно это никто не доказал. Закономерности передавать ведущую руку "по наследству" также не отмечено. Зато в 2012 году исследование канадского учёного Стэнли Корен показало, что чем старше родители, тем выше вероятность, что их дети будут леворукими.

День левши. freepik.com/Freepik

Некоторые исследования подтверждают обывательское мнение, что левши более талантливы: так, отмечено, что их очень много среди известных музыкантов и архитекторов. В то же время процент левшей выше и среди страдающих некоторыми заболеваниями психоэмоциональной сферы - например, дислексией и аутизмом, а также эпилепсией и синдромом Дауна.

Быть самим собой

Ещё несколько десятилетий назад левшей было принято переучивать. Многие прекрасно помнят подобную практику по себе, и воспоминания эти весьма неприятные. Теперь известно, что переучивание способствует формированию психологического синдрома, получившего название "декстрастресс": у ребёнка развиваются депрессия, апатия, неврозы вплоть до появления симптомов эпилепсии.

И всё же левши пробивали себе дорогу - возможно, именно благодаря давлению, заставлявшему становиться хитрее, умнее, выносливее. Но скорее в основе лежит совокупность факторов, главный из которых - функционально иное строение мозга, позволяющее мыслить и действовать нестандартно.

В наши дни переучивание левшей считается грубейшим нарушением педагогической практики. Напротив, для леворуких детей разработаны специальные программы, помогающие раскрыть заложенные природой способности.