Звёзды СТС отправились в путешествие по Росси в поисках необычных вкусов, ярких эмоций и модных открытий

В субботу, 12 августа, в утреннем эфире СТС стартует обновлённая тревел-линейка, которую составят сразу три тематических шоу: "INтуристы" с актрисой Марией Горбань и комиком Алексеем Кривеня, "Рогов в городе" с известным стилистом Александром Роговым и "100 мест, где поесть" с ресторатором Александром Бельковичем.

В новых выпусках кулинарного шоу "100 мест, где поесть" Александр посетит Сочи, Башкирию, Дагестан, Переславль-Залесский, Тюмень, Удмуртию, Новосибирск, Ярославль и другие города и регионы, чтобы поделиться рецептом идеальных выходных и составить гастрономическую карту страны. Ведущий попробует кыстыбый, кровь анадары, чай с мухоморами, мороженое с селёдкой и даже оценит на вкус тюменскую нефть. "После выхода первого сезона знакомые признавались, что теперь, собираясь куда-то, смотрят "100 мест", - рассказывает Белькович. - Мне очень приятно, что шоу стало народным. Это мотивирует сделать второй сезон ещё круче".

Шоу "100 мест, где поесть". Пресс-служба телеканала СТС. Шоу "100 мест, где поесть". Пресс-служба телеканала СТС. Шоу "100 мест, где поесть". Пресс-служба телеканала СТС.

Пока ресторатор пробует необычные блюда, звезда "Кухни" Мария Горбань и комик Алексей Кривеня ищут места, которые ничем не уступают заграничным достопримечательностям. В новых выпусках "INтуристов" ведущие побывают в Тамани, Архангельске, Суздале, Владимире и Ярославле, чтобы доказать: в России есть всё для идеального отпуска. "Мне кажется, нет ничего лучше, чем путешествовать летом, когда везде тепло и можно летать налегке, - признаётся Мария Горбань. - В такие моменты особенно люблю свою работу: и снимаешься, и открываешь для себя много всего интересного".

Шоу "INтуристы". Пресс-служба телеканала СТС. Шоу "INтуристы". Пресс-служба телеканала СТС. Шоу "INтуристы". Пресс-служба телеканала СТС.

Спустя три года на канал вернётся мейковер-шоу "Рогов в городе", в котором самый народный стилист страны вновь приступит к преображению героинь из разных городов. В обновлённом проекте он отправится в модное турне по стране, чтобы при помощи местных специалистов изменить не только гардеробы зрительниц, но и их жизни. "Рогов в городе" - это не просто шоу о конкретной героине, но и знакомство с городами и их жителями, и трибуна для демонстрации навыков местных специалистов, - делится Александр. - На самом деле я очень скучал по таким телевизионным командировкам. Нередко в своём блоге читал комментарии с просьбой вернуть шоу в эфир, поэтому только рад, что канал прислушался к мнению зрителей".