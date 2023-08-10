Как подготовить ребёнка к новому учебному года

Три недели до конца лета, скоро 1 сентября, и кому-то предстоит пойти в первый раз в первый класс. Чаще всего взрослые люди уделяют особое внимание подготовке ребёнка к этому ответственному моменту. На что стоит обратить внимание во время подготовки к школе?

Разбор понятий

Каждый вкладывает свой смысл в понятие "подготовка к школе": для родителей важно, чтобы ребёнок поступил в школу и там лучше всех учился. Но как не "забить" ребёнка, не задавить требованиями к успехам в школе?



Психологи советуют, спешить медленно. Главная ошибка родителей - стараться делать что-то наперёд, якобы для того, чтобы ребёнку было легче в школе. Мы переносим наши взгляды на высшее образование, на жизнь на школу, а это не так.

Раньше всех научить читать, писать, чуть ли не с пелёнок иностранные языки...Образование - это не набор знаний, это прежде всего процесс формирования личности. И он может быть долгим, в разном темпе. Не надо заставлять ребёнка опережать самого себя. Так можно его надломить, надорвать. Появится неуверенность в себе, утомлённость, скука.

Школа нужна для формирования базисных навыков, тут ребёнок должен научиться общаться, социализироваться и получить определённые знания. Найти свою компанию, любимые предметы, выстраивать отношения со старшеклассниками, одноклассниками, мальчиками-девочками. И задача родителей помочь ему в этом.

Хочу всё знать!

Что должен знать ребёнок, который идёт в школу? Как это ни странно, но исходя из программы обучения первого класса, можно сказать, что ребёнку разрешено совершенно ничего не знать! Программа рассчитана на обучение детей чтению, счёту и остальным дисциплинам совершенно с нуля.

Ребёнок в школе. freepik.com/wayhomestudio

Но, есть несколько вещей, которые будут необходимы первокласснику.

Готовность к изменениям в режиме дня. Говорят, что дети после детского сада хорошо адаптируются к школе не только потому, что они уже растут в коллективе, общаясь с другими детьми и воспитателями, а потому, что они привыкли к режимным моментам. Но режим в детском саду соблюдается воспитателями, а теперь, с началом первого класса, родителям придётся взять эту функцию на себя. Нынешним карантинным летом дети почти не ходили в детские сады, оставаясь дома, на дачах или у бабушки в деревне, где подниматься с позаранку не требовалось.

Первоклассники, традиционно учатся с первой смены. Чтобы прийти в школу к восьми утра, нужно подняться примерно в шесть тридцать (если, конечно, школа у вас не в шаговой доступности). И начинать нужно ранние подъёмы не с первого сентября, а хотя бы за пару недель до начала учёбного года. Составить режим дня ребёнка и познакомить его с ним тоже следует заранее. Хорошо бы вместе с ребёнком оформить и сделать рисунок-таблицу - режим дня.

Способность соблюдать дисциплину. Стоит объяснить ребёнку до того, как он пойдёт в школу, что иногда стоит заниматься тем, чем надо, а не чем ему хочется. Ребёнок в семье должен иметь свои небольшие обязанности. Это формирует чувство ответственности перед обществом - семьей, классом. Организовывать дома полноценное обучение, конечно, не стоит, но назначить обязанности, которые необходимо выполнять строго в определённое время, вполне можно. Встречаются семьи, где ребёнку многое позволено. Он исподволь руководит родственниками, которые потакают ему во всем, считая исключительным созданием природы. Учителю будет нелегко сломить этот эгоцентризм

Часто нам, взрослым, кажется, что успехи ребёнка в школе гарантируют ему успех и в жизни. И начинается... Иностранные языки, секции, репетиторы, олимпиады чуть ли не с 1 класса. Но психологи предупреждают, что это может не мотивировать ребёнка на достижения, а сломать его.

Самостоятельность. Будущий первоклассник должен владеть навыками самообслуживания: умываться, переодеваться и обуваться без посторонней помощи, содержать в порядке свои вещи. Самостоятельность в таких бытовых вещах, как завязывание шнурков, сбор рюкзака, будет необходима в школе. Ведь если дома вы всегда имели возможность помочь ребёнку, то с началом учёбы эта возможность пропадёт.



Готовность к различным стрессовым ситуациям. Многие ситуации в школе могут потребовать самостоятельных решений: ребёнка могут задеть одноклассники, он может прослушать или не понять преподаваемый материал, или потеряться. Обсудите с первоклашкой возможные ситуации и его дальнейшие действия.

Почему я встал у стенки, у меня дрожат коленки!

Ученица. freepik.com/Freepik

Не запугивайте ребёнка школой. Фразы "Вот пойдёшь в школу - там тебя научат, как себя вести, как слушаться, как...", "В школе мамы рядом не будет", "Не будешь слушаться, будут тебе двойки ставить, будут тебя ругать, маму в школу вызывать, к директору водить!" Страх - не мотиватор! Родительская тревога за успешную школьную жизнь и так передается ребёнку, а дополнительные запугивающие фразы могут стать причиной детских неврозов и других психосоматических заболеваний.

Важно помнить, что все дети разные, а школьная программа - одна для всех. Поэтому в течение первых 10 лет жизни желательно выявить, к чему у ребёнка есть склонности, а в дальнейшем целенаправленно их развивать.

Позитивный настрой

Чем больше ребёнок будет причастен к подготовке к школе, обсуждению будущего, тем больше он будет знать о школе, о новой жизни, тем легче ему будет в неё включиться. И родителям будет спокойнее. Разговаривать с ребёнком о школе, её предназначении, принятых в стенах учебного заведения правилах с позитивной эмоциональной окраской можно уже лет с пяти. Рассказывать о своих школьных успехах и достижениях, ярких впечатлениях из школьной жизни. Важно и значимо, чтобы родители проговорили ребёнку то, что он всегда может рассчитывать на их помощь и поддержку, имеет право на ошибку и что ошибку можно исправить. За школьными принадлежностями в магазин можно и нужно пойти вместе с ребёнком и дать возможность ему выбрать для себя то, что ему понравилось. Заодно рассказать, что и для чего ему там пригодится.