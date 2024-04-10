Шнуров и Жуков поставили под удар фаворитов "Новой фабрики звёзд"

Отчётный концерт "Новой фабрики звёзд", который был посвящён хитам 1990-х, вызвал у зрителей приступ ностальгии, а от членов жюри и наставников участники получили в основном положительные комментарии. Проект покинул Никита Уфимцев. Но расстраиваться по поводу ухода товарища "фабрикантам" некогда, ведь неделя началась с объявления новых номинантов на выбывание.

В этот раз Сергей Шнуров номинировал Марию Гордееву, при этом, уточнив у неё, есть ли ей, где жить вне звёздного дома. Получив отрицательный ответ, он обратился ко всем участникам: "Ребят, вы при голосовании учтите, что Машке негде жить!".

У Сергея Жукова в номинации уже были все участники, поэтому теперь всё пошло по второму кругу. Лидер "Руки Вверх!" решил снова выставить от себя Полину Быковскую, которую все называют главным лидером этого сезона.

"Новая фабарика звёзд". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Юлия Сумачева номинировала на уход Вадима Гладкова. Эта новость сильно расстроила Александра Круга, ведь они не только сдружились с Вадимом, но и создали дуэт. Выступить дуэтом ребята хотят и в номинации, но продюсеры поставили их перед серьёзным выбором: если Саша выходит на сцену вместе с Вадимом, то теряет право голоса на голосовании.