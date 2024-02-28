Сергей Жуков организовал Голливуд за решёткой в сериале "Камера! Мотор!"

В первый понедельник весны на телеканале ТНТ стартует комедийный сериал "Камера! Мотор!" - ностальгическая история о романтике видеосалонов и фильмов, популярных на рубеже 1980-90-х. Производством занималось "Руки Вверх Production" Сергея Жукова. "Вся команда была заряжена, шутила, смеялась. Поэтому зрители точно должны почувствовать наш вайб и зарядиться им", - уверен продюсер.

Несостоявшийся кинорежиссёр Коля Виденин вынужден работать в обычном видеосалоне. Показывая десятки раз одни и те же фильмы, он выучил их буквально наизусть. Однажды Коля случайно включает школьникам фильм для взрослых, за что попадает сначала под суд, а потом и в колонию-поселение. Там он получает прозвище Видик, и теперь вместо того, чтобы нажимать на видеомагнитофоне кнопку "Play", парню предстоит с утра до вечера работать на лесопилке.

Сериал "Камера! Мотор!". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Однако Виденину удаётся избежать тяжёлой работы. По приказу начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин) Коля начинает снимать свои версии культовых голливудских фильмов с заключёнными в главных ролях, используя любые подручные материалы. Дело в том, чт,о показывая десятки раз одни и те же ленты, Видик выучил их буквально наизусть. Так, на зоне появляется свой Голливуд: со Шварцем, Сталлоне и гнусавым переводчиком.

Талантливая кинокоманда настолько увлекается процессом, что запросто повторяет любое кино: от "Терминатора", "Рэмбо" и "Коммандо" до "Назад в будущее", "Звёздных войн" и даже "Крёстного отца". Впрочем, подобное творчество очень не нравится заместителю начальника колонии майору Басову (Александр Обласов), который ратует за традиционные методы

перевоспитания и всячески пытается помешать тюремному Голливуду.

Сериал "Камера! Мотор!". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Камера! Мотор!". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Камера! Мотор!". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Камера! Мотор!". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Камера! Мотор!" - это добрая история, в которой герои стремятся быть счастливыми вне зависимости от условий и обстоятельств. Совсем молодые зрители смогут узнать, как жила их страна раньше, и что 1990-е - это не только треш и кошмар, которые нам сейчас принято показывать по телевизору. Это ещё и время исполнения мечтаний и надежд. Ведь даже там, где, казалось бы, не должно быть ничего приятного и светлого, всегда находилось место для любви и романтики", - говорит о сериале Дмитрий Колчин.