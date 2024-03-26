6 ошибок, которые не прощает рассада

Впереди новый сезон выращивания рассады. Самое время вспомнить, каких ошибок нужно избежать при её выращивании, чтобы здоровые и крепкие растения на подоконнике только радовали.

1. Слишком ранние посевы

В погоне за ранним урожаем некоторые горячие головы сеют семена на рассаду уже в феврале. В итоге к моменту переезда в грунт рассада перерастает и начинает стареть уже в рассадных ёмкостях: корни не получают места для роста, и рассада переходит в режим плодоношения (притом что кустик еще недостаточно развит). Переросшая рассада болеет, плохо приживается после высадки и даёт плохой урожай.

Как избежать ошибки? На пакетиках с семенами обычно указываются приблизительные сроки посева и необходимый возраст рассады. Чтобы определить оптимальный для вашей местности срок посева на рассаду, нужно от предполагаемой даты высадки отнять рекомендуемый возраст рассады и ещё 3 - 7 дней на всходы. Таким образом, если вы планируете высадить томаты в открытый грунт под укрытие 19 мая, а оптимальный возраст рассады томатов - 50 - 60 дней плюс 3-5 дней на всходы, получается, что сеять семена на рассаду нужно не

ранее 13 - 15 марта!

2. Использование плохой почвосмеси

Использование почвосмеси низкого качества (зараженной, бедной, слишком плотной, слишком кислой и т. п.) способно замедлить развитие рассады и даже привести к её гибели.

Как избежать ошибки? Приобрести грунт для рассады у проверенного производителя или составить самостоятельно, изучив все необходимые требования. И в первом, и во втором случае грунт нужно обязательно продезинфицировать.

3. Свет в ночное время

Все знают, что днём рассаде нужен свет, но часто забывают, что в ночное время нужна темнота. Если в ваши окна светит фонарь, ночью растения будут тянуться к этому источнику света и неминуемо вытянутся, несмотря на подсветку в течение дня.



Как избежать ошибки? Первые 5 -7 дней роста стоит досвечивать рассаду круглосуточно. Позже оборудовать окна рулонными шторами "блэкаут", которые обеспечат полное затемнение помещения в ночное время.

4. Загущенные посевы

Как только растения в процессе роста соприкоснутся листьями (это касается томатов, перцев, баклажанов, цветов), они начнут вытягиваться, так как будут конкурировать за свет.



Как избежать ошибки? Сеять семена в отдельные ёмкости и расставлять их подальше друг от друга, как только растения соприкоснутся листьями. Другой вариант: сеять в общий ящик сразу на достаточном расстоянии с учетом размеров взрослой рассады.

5. Недостаток света

Отсутствие необходимого количества света на протяжении 14-16 часов в сутки - главная причина вытягивания рассады. А вытянувшаяся рассада - источник проблем и при перевозке, и при высадке, да и хорошего урожая от неё ждать не приходится.



Как избежать ошибки? Купить современные фитолампы полного спектра. Не скупитесь, приобретайте лампы проверенных производителей, ведь они прослужат вам несколько лет. Удобно, если они будут иметь таймер включения и отключения на случай, когда у вас не будет возможности сделать это вовремя.

6. Неправильный полив

Для рассады вредно как пересушивание, так и перелив. Причём перелив даже хуже: корни растения задыхаются в условиях отсутствия кислорода в переувлажненной почве, а если температура на подоконнике ниже 15 градусов, все всходы может выкосить "чёрная ножка".



Как избежать ошибки? Нежные всходы поливать из пипетки или спринцовки по несколько капель под корень. Подросшую рассаду, пересаженную в отдельные ёмкости, поливать в поддон или по мере подсыхания земляного кома. Ориентироваться нужно не на верхний слой почвы в стаканчике, а на влажность почвы на глубине 3 см. Как определить? Если стаканчик тяжёлый, когда вы его поднимаете, то влаги ещё достаточно.