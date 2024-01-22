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Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук стали самогонщицами в комедии "Повышая градус"

Сегодня, 22 января, на ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Повышая градус" о том, как трое уволенных с ликеро-водочного завода подруг решают создать свой алкогольный бизнес, который традиционно считается мужским, а вместе с этим преодолевать кучу препятствий от погружения в мир подпольной торговли самогоном до драк и вооружённых погонь.

Сериал "Повышая градус".
Сериал "Повышая градус".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

У ликеро-водочного завода провинциального городка меняется руководство: новый директор из Москвы первым делом увольняет старого начальника, отправив его под домашний арест, а следом за ним - секретаршу Дину, техника конвейера Иру и молодого технолога Таню. Женщины в отчаянии, ведь увольнение означает для них долговую яму. Поскандалив с новым директором, подруги оказываются в изоляторе, где им подсказывают идею для выживания - самим гнать самогон. К тому же, у них это получится гораздо лучше, чем у конкурентов, которые не знают технологий.

Посомневавшись, подруги решают действовать, просчитывают все ходы и организовывают свою лабораторию. Но приготовить водку идеального качества - ещё не весь секрет успеха. Им нужно с нуля налаживать сбыт, причём иногда его правила вступают в конфликт с моральными ценностями героинь (например - не продавать алкоголь детям). Так у героинь начинается совсем другая жизнь.

Сериал &quot;Повышая градус&quot;.
Сериал "Повышая градус".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Трио главных героинь в сериале играют Ольга Тумайкина ("Стрим", "Мендельсон"), Анна Уколова ("Первокурсницы", "Домашний арест"), Катерина Ковальчук ("Гусар", "На страже пляжа"), также в сериале снялись Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов, Кирилл Каганович и другие.

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