InstaSamka на глазах Мартиросяна и Кравец сделает из трешовой песенки "Конфетку"

В субботу, 13 января, на ТНТ стартует второй сезон музыкального шоу "Конфетка", в котором топовые российские звёзды перепевают песни авторов из интернета, делая из любительских композиций настоящие хиты.

В новом сезоне зрители увидят как и тех артистов, кто уже делал успел отметиться в полировке музыкального материала, так и абсолютно новые и неожиданные имена. Например, за перепевку одной из композиций возьмется Instasamka. Победителя выбирают зрители в зале и члены жюри. Автор песни, ставшей в итоге настоящей "конфеткой", получает приз в 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что свою бешеную популярность Дарья Зотеева (InstaSamka) тоже приобрела с помощью интернета и социальных сетей. Теперь же певица и блогер может помочь обрести популярность и даже выиграть денежный приз рублей одному из участников шоу "Конфетка", если её переделка песни окажется лучшей по мнению зрителей и членов жюри.

Телешоу "Конфетка". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В первом выпуске зрители увидят обновлённый состав жюри, а также самых неожиданных артистов. Кресла жюри займут Тимур Родригез, чья переделка "Улитка-оракул" в первом сезоне принесла победу авторам песни, Регина Тодоренко, которая в дуэте с мужем Владом Топаловым также поспособствовала выигрышу одного из участников шоу, и дебютант среди судей, но не дебютант шоу "Конфетка" - певец Ваня Дмитриенко.

Ведущими нового сезона вновь выступят резиденты Comedy Club Марина Кравец и Гарик Мартиросян.