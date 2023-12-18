Никита Панфилов стал начальником угро города Сочи в новом сезоне "Лихача"

Непокорный Лихач (Никита Панфилов), наконец, занимает должность начальника уголовного розыска города Сочи. Расследовать различные преступления ему традиционно помогают его бессменные помощники Иван Кубатко (Денис Пьянов) и Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова). Но главной целью Лихача становится неуловимый маньяк и серийный убийца, жертвами которого становятся молодые девушки. В поисках преступника Сотникову помогает его друг детства - шахматный гроссмейстер и успешный бизнесмен Арсений Полтавский (Игорь Ботвин), живущий на яхте, лениво рассекающей воды Чёрного моря возле берегов курортного города.
"Для Лихача этот сезон будет самым драматичным, потому что он потерял практически всё и всех. Сезон будет весь про маньяков, убийства и расследования. Основная сюжетная линия будет запутанной до такой степени, что предугадать повороты событий будет нереально. Есть также и вертикальные линии, когда каждый день приходят какие-то пострадавшие. С каждым сезоном, на мой взгляд, сериал становится всё лучше и лучше, чему я безгранично рад", - говорит исполнитель главной роли.
Уступив просьбам Кубатко пополнить, наконец, отдел новыми кадрами, Лихач знакомится с племянником прокурора, самоуверенным и нагловатым капитаном Ромой Егодиным (Роман Керн), которого сам начальник Лихача, генерал Карапетян (Артур Мкртчян), пристраивает в отдел. Поначалу совершенно не понравившийся коллегам Егодин, разъезжающий на своём шикарном спортивном автомобиле, который ему достался в наследство от погибшего отца бизнесмена, оказывается дельным парнем и толковым опером.
По словам актрисы Алёны Коломиной, присоединившейся к проекту в этом сезоне, съёмки проходили в невероятно дружеской обстановке. "Мне очень понравилось, что у команды "Лихача" есть свои традиции, например, отмечать сотый кадр. А на трёхсотый артисты делают небольшой капустник для всего коллектива. Мы придумывали частушки про каждый цех, про режиссёра, про оператора", - делится актриса.
Также в новых сериях вновь произойдёт встреча Лихача и главного героя другого детектива НТВ - "Дельфин" - майора Кораблёва (Сергей Жарков). В этот раз уже он обратится за помощью к Сергею Сотникову, чтобы при его поддержке найти хитроумную преступницу, скрывающуюся от правосудия в Сочи. Новая встреча двух добрых друзей послужит поводом для взаимных шуток, причиной множества забавных ситуаций, а также залогом продолжения этой дружбы в будущем.