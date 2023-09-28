Наталия Власова расскажет почему поссорилась с лучшей подругой Еленой Ваенгой

В субботу, 30 сентября, гостьей шоу "Секрет на миллион" станет Наталия Власова. Певица расскажет о том, почему её детство нельзя назвать счастливым, как шоу-бизнес лишил её лучшей подруги, почему муж принял решение уйти после 20 лет брака и отчего при одной мысли о встрече с отцом её до сих пор бросает в дрожь.

Наталия Власова прославилась совсем юной, исполнив одну-единственную песню "Я у твоих ног". Романтичная композиция моментально стала хитом, а Наталия с головой окунулась в шоу-бизнес, жёсткие законы которого её шокировали. Вскоре от Наталии отвернулась лучшая подруга Елена Ваенга. Певица откровенно расскажет о том, почему распалась дружба, казавшаяся такой крепкой, и общаются ли они с Еленой теперь, спустя много лет.

"Секрет на миллион". Наталия Власова. Пресс-служба телеканала НТВ.

Не принесла популярность и счастья в личной жизни. Наталия прожила с мужем долгих 20 лет, подарила ему дочь, но сохранить семью не смогла: муж объявил, что уходит, и певица приняла эту новость очень тяжело. Власова расскажет, как справлялась с одиночеством, кто помогал ей вернуться к жизни после перенесённого стресса и смогла ли она построить новые счастливые отношения с другим мужчиной.

Не сложились у Наталии отношения и с родным отцом, который, по признанию певицы, причинил ей много душевной боли. Певица с содроганием вспоминает его методы воспитания и не хочет с ним общаться. Появление родителя в студии шоу "Секрет на миллион" шокировало певицу. Наталия была не готова к откровенному диалогу, но всё же согласилась поговорить.