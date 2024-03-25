26 марта
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Теперь зрители будут решать судьбы участников "Битвы экстрасенсов"

МВД проводит спецоперацию "Такси под прикрытием" на улицах Санкт-Петербурга

Зрители Первого кнаала привыкли, что в вечернем эфире чаще всего показывают либо ретро-детективы ("Мосгаз", "Бизон"), либо масштабные исторические драмы ("Екатерина. Золотой век"). Но сегодня, 25 марта, начнётся показ динамичного остросюжетного сериала "Такси под прикрытием", в котором полицейский, герой Дмитрия Власкина, работает под не самым типичным прикрытием.

Сериал "Такси под прикрытием".
Сериал "Такси под прикрытием".
Пресс-служба Первого канала.

Алексей Турбин работал оперативником и был на хорошем счету у руководства, но тяга к справедливости его подвела. Когда он "заложил" напарника, рассказав, что тот навредил задержанному, коллеги объявили ему бойкот и "обеспечили" перевод в другое отделение. Там его далеко не все встретили радушно, зато предложили принять участие в эксперименте: представляясь таксистом, подвозить людей по городу, а заодно вычислять преступников, которых просто так не поймать.

Каждый день Турбин патрулирует улицы Санкт-Петербурга на специально оборудованном такси, а параллельно проводит личное расследование. Коллеги считают Алексея "магнитом для неприятностей" - ведь он постоянно оказывается в самом эпицентре событий. Но именно это качество и помогает "гаишнику" с полномочиями опера раскрывать самые запутанные преступления. Параллельно герой переживал развод и пытался вычислить того, кто убил близких ему людей.

Сериал &quot;Такси под прикрытием&quot;.
Сериал "Такси под прикрытием".
Пресс-служба Первого канала.
Сериал &quot;Такси под прикрытием&quot;.
Сериал "Такси под прикрытием".
Пресс-служба Первого канала.
Сериал &quot;Такси под прикрытием&quot;.
Сериал "Такси под прикрытием".
Пресс-служба Первого канала.


Проект "Такси под прикрытием" - горизонтально-вертикальный. Основная линия сюжета связана с расследование трагедии, случившейся в семье самого Турбина, а также с личными отношениями главного героя с коллегами и с женщинами (бывшая жена и новая пассия). В качестве вертикальных линий - рабочие будни "полицейского таксиста", связанные непосредственно с работой Турбина, на которых в любую секунду может произойти всё что угодно - от забавно-комичного эксцесса до жестокого убийства.

Главную роль лейтенанта Турбина, работающего под прикрытием в такси, сыграл молодой актер Дмитрий Власкин ("Физрук", "В созвездии Стрельца"). В сериале также снимались: Кирилл Гребенщиков, Виктория Маслова, Юрий Кузнецов, ЗояБуряк, Сергей Интяков, Павел Григорьев, Татьяна Чердынцева.

Сериал &quot;Такси под прикрытием&quot;.
Сериал "Такси под прикрытием".
Пресс-служба Первого канала.
Сериал &quot;Такси под прикрытием&quot;.
Сериал "Такси под прикрытием".
Пресс-служба Первого канала.
Сериал &quot;Такси под прикрытием&quot;.
Сериал "Такси под прикрытием".
Пресс-служба Первого канала.

Турбин, конечно, официальный главный герой фильма, однако наравне с ним бессловесную, но не менее главную роль играет то самое "полицейское такси" - автомобиль, оснащённый по последнему слову техники. Эта крутая тачка станет настоящим напарником Турбина и даже его другом: во многих критических ситуациях только благодаря её поразительным возможностям он остаётся в живых, она буквально вывозит его из всех неприятностей, да и в повседневной жизни радует его своими характеристиками и комфортом.

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