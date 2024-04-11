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Михаил Шуфутинский даст волю чувствам в студии шоу "Секрет на миллион"

В субботу, 13 апреля, в свой день рождения гостем нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ станет заслуженный артист России Михаил Шуфутинский. Он расскажет, зачем тянет со штампом в паспорте, готов ли стать прадедом и почему чувствует себя одиноким.

"Секрет на миллион". Михаил Шуфутинский
"Секрет на миллион". Михаил Шуфутинский
Пресс-служба телеканала НТВ.

Несколько лет назад Михаил Шуфутинский уже приходил в студию "Секрета на миллион" и говорил о том, как счастлив со своей спутницей Светланой, которая не только любит мужа, но и заботится о его здоровье. Певец выглядит замечательно и кажется весьма довольным жизнью. Именно Светлана помогла внезапно овдовевшему артисту справиться с депрессией. Несмотря на то, что влюблённые вместе уже почти 10 лет, в загс они не спешат. Михаил и Светлана объяснят, почему не торопятся зарегистрировать отношения ичто думают об официальном заключении брака.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Михаил Шуфутинский
"Секрет на миллион". Михаил Шуфутинский
Пресс-служба телеканала НТВ.

Общих детей у Шуфутинского и его спутницы нет, однако у них есть дети от прошлых отношений. Так, Шуфутинский вырастил двоих сыновей, которые подарили ему семерых внуков. В студии "Секрета на миллион" состоится удивительный диалог, из которого король шансона узнает о том, что скоро станет прадедушкой. Певец поделится со зрителями своими самыми искренними эмоциями по этому поводу. Неожиданно для многих Михаил признаётся, что, несмотря на большую дружную семью, иногда чувствует себя одиноким. Исполнитель расскажет, чего емуне хватает в общении с многочисленной роднёй.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Михаил Шуфутинский
"Секрет на миллион". Михаил Шуфутинский
Пресс-служба телеканала НТВ.

Кроме того, Михаил Захарович даст мудрый совет молодой исполнительнице Mia Boyka и померяется с ней райдерами, объяснит, как им с Игорем Крутым и Игорем Николаевым удалость подарить стране ещё один праздник (3 сентября), и расскажет, как, где и с кем планирует отмечать день рождения.

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