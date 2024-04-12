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В новых сериях "Папиных дочек" за сердце Веника развернётся настоящая борьба

MIA BOYKA станет королевой шансона в шоу "Три аккорда": фото премьеры

В воскресенье, 14 апреля, в эфир выйдет новый сезон проекта о самой душевной музыке. "Три аккорда" - конкурс, в котором исполнители представляют на суд жюри и зрителей собственные интерпретации культовых шлягеров в жанре шансона и авторской песни.

"Три аккорда".
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.

В новом сезоне популярной программы мы увидим, как с этим справятся: Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин, Таисия Повалий, Доминик Джокер, MIA BOYKA, Никита Малинин, Сергей Войтенко.

По традиции, проходить суровую школу городской песни им придётся под пристальными взглядами жюри. В первом выпуске "Трёх аккордов" судьями станут: многократная обладательница премии "Шансон года", певица Любовь Успенская, заслуженный артист России Сергей Трофимов, композитор и продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко и мастер шансона Михаил Шуфутинский.

&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.
&quot;Три аккорда&quot;.
"Три аккорда".
Пресс-служба Первого канала.

Большим сюрпризом для зрителей станет участие в проекте MIA BOYKA, которая на шоу попробовала выступить в новом жанре и ей это так понравилось, что теперь собирается выпустить полноценный альбом в этом жанре. Планируются дуэты с Любовью Успенской, совместная песня с сыном Михаила Круга Александром. Исполнительница трека "Ананас Адидас" уверяет, что ей очень нравится этот жанр и шансон очень подходит её тембру голоса.

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