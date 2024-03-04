Марию Порошину уволили из полиции в новых сериях "Анны-медиум"

Сегодня, 4 марта, начнётся показ премьерных серий остросюжетного детектива "Анна-медиум", в котором Мария Порошина играет Анну Островскую, заботливую жену и мать троих детей, которая видит сны, помогающие раскрывать и даже предсказывать страшные преступления. В новых сериях детектива мистики будет достаточно, но сериал сделает явный крен в сторону семейных коллизий, свойственных сериалам канала "Россия".

В первом сезоне Анна Островская, десять лет просидевшая в декрете, решила вернуться на работу - в отдел кадров прокуратуры, но быстро становится внештатным помощником следователей, благодаря своим экстрасенсорным

способностям, помогая раскрывать самые сложные дела.

В новых сериях результате громкого скандала Островская вынуждена уволиться из Следственного комитета, а её бывшего начальника, полковника Жогова (Сергей Степанченко), отправляют в долгосрочный отпуск. Теряет работу и муж Анны Евгений (Павел Трубинер). О том, как заработать на жизнь, теперь думают все члены семьи, включая старших девочек.

Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В этих непростых условиях испытание на прочность предстоит пройти как брачным узам - внезапный интерес к Евгению его бывшей ученицы становится неприятной неожиданностью для Анны, так и уникальному дару героини, подвергшейся серьёзной атаке сильнейшего медиума. Удастся ли семье Анны одержать верх над грозным противником, с честью вынести все испытания и в очередной раз доказать, что любовь и верность действительно все побеждают?

Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"С развитием сюжета моя героиня не меняется, но меняются обстоятельства, сюжетные линии: Анне приходится с чем-то смириться, где-то пойти на компромисс, но она всё так же отстаивает свою позицию, жизненные устои и взгляды. Жизнь закручивается вокруг этой прекрасной семьи, будут разные искушения, препятствия и запутанные детективные сюжеты", - рассказывает исполнительница главной роли Мария Порошина.