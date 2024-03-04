Грунт для рассады: как подготовить и проверить на качество

Подготовка земли для рассады - важный этап выращивания растений. От качества грунта зависит здоровье молодых посадок, их способность к активному росту и устойчивость к неблагоприятным факторам. Подошла пора подготовки грунта для рассады. Рассказываем, как обеззаразить и улучшить в том числе и покупную почву.

Обработка морозом

Один из самых действенных способов обеззаразить грунт - проморозить его. Для этого его можно поместить в морозильник на несколько дней или вынести на пару дней на мороз (не ниже -10 градусов). В таких условиях погибают возбудители болезней и вредители. Для надёжности желательно повторить процедуру хотя бы пару раз (то есть заносить промороженный грунт в дом, давать оттаять и снова выносить на мороз).

Прогревание

Когда речь идёт о небольшом количестве, можно прокалить почву в духовке. Для этого насыпьте землю на противень слоем в 4-6 см, опрыскайте водой и оставьте на полчаса в духовке при температуре +70 градусов.

Пропаривание

Почву в дуршлаге (с мелкими отверстиями) пролейте кипятком, прикройте крышкой и дайте стечь воде. Через несколько часов разложите землю на плёнке у батареи, дайте подсохнуть.

Обеззараживание марганцовки

Пролить грунт можно розовым раствором марганцовки. Этот способ не всегда спасает от вредителей, однако хорошо справляется с болезнями. Кстати, несколько крупинок марганцовки можно добавить и в кипяток при пропаривании.

Рассада. freepik.com

Что делаем после обработки

Все описанные способы отлично обеззараживают почву. Однако есть один большой минус от их применения: погибают не только патогены, но и полезная микрофлора, грунт становится стерильным. Поэтому нелишним будет пролить продезинфицированную почву разведённым по инструкции биопрепаратом ("Байкал", "Возрождение" или "Восток ЭМ-1"). И оставить на пару недель в тепле. Так вы вновь обогатите грунт полезной микрофлорой.

Покупной: проверяем и улучшаем

При покупке грунта внимательно читайте все сведения на упаковке. Обращайте внимание на дату изготовления. Не покупайте продукт с подозрительно большой скидкой в разгар сезона. После вскрытия упаковки пересыпьте землю в таз и рассмотрите. Она должна быть рыхлой и приятно пахнуть. Не должно быть следов плесени. Желательно проверить грунт на кислотность, поскольку значительное количество растений не любит кислую почву. Для этого можно купить лакмусовую бумагу. Небольшое количество грунта нужно развести пополам с чистой водой и оставить на час. Процедить состав и окунуть в жидкость бумажку - она изменит свой цвет.

Далее сравните результат со шкалой (она продаётся вместе с бумагой) - и сможете определить примерный уровень кислотности. Если тест покажет, что грунт кислый, то земл придётся раскислить. Для этого на 10 кг грунта добавьте 1 кг древесной золы или 300 г доломитовой муки.

Что касается состава, то покупной грунт можно улучшить. Для этого сначала внимательно прочитайте состав на пакете. Скажем, если в указанных компонентах нет перегноя или компоста, то можно добавить что-то одно в количестве 1 кг на 5 кг грунта. Если грунт недостаточно рыхлый, размешайте его пополам с речным песком или добавьте на три части земли одну часть перлита либо вермикулита.

Составляем самостоятельно

Чтобы приготовить грунт самим, нужно смешать в равных частях всего три компонента: огородную почву; листовую землю или компост; речной песок. Эту универсальную смесь можно дополнительно обогатить минеральными удобрениями (по инструкции), однако следует быть осторожными, поскольку большие дозы удобрений могут погубить всходы. Поэтому лучше просто добавить древесную золу - полный стакан на ведро смеси.