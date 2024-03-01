Звезда шоу "Экстрасенсы. Реванш" Виктория Райдос рассказала о важности культа предков, цели в жизни и дате своей смерти

- Виктория, вы шикарно выглядите! Расскажите, пожалуйста, в новом проекте вы сами создаёте свои образы?



- Спасибо за комплимент! Все образы я создаю сама, для меня это новый опыт. Обычно я предпочитаю только чёрный, но здесь мне захотелось поэкспериментировать.



- Кто из участников шоу вам особенно симпатичен, болеете ли вы за кого-то?



- Сказать, что я испытываю какие-то симпатии к кому-то из участников, я не могу. Но методы работы некоторых участников меня удивляют и восхищают. Например, экстрасенса Юлии Котовой. Его работа со звуком и звуковыми вибрациями для меня была огромным удивлением. Я искренне прониклась, потому что такую энергию я давно ни от кого не чувствовала. Болею ли я за кого-то? Думаю, что нет. Я стараюсь быть объективным судьей.

- 2024-й год - год семьи. Вы всегда говорите о том, как важно ценить свою семью и почитать предков. С точки зрения экстрасенсорики, могут ли возникнуть какие-то последствия, если этого не делать?



- Да, я считаю, что в нашей семье наша сила, и я говорю об этом не только с экранов ТВ, но и в обычной жизни, пропагандирую это в своих соцсетях. И, действительно, считаю, что мы должны знать своих предков, уважать и почитать. В знании их пути мы можем найти ответы на те вопросы, которые интересуют нас сейчас. Если не почитать предков, то может быть отречение от рода, а когда мы отрываемся от своих корней, это можно сравнить с листом на дереве, который не имеет никакой подпитки от корней. Скорее всего, он достаточно быстро завянет, оторвётся и полетит в неизвестном направлении. Так же и в жизни, в семье.

Виктория Райдос. ПРесс-служба телеканала ТНТ.

- Как вы относитесь к теории, что успех в жизни напрямую зависит от взаимоотношений с матерью: если они налажены - все будет хорошо и наоборот?

- Успех в жизни напрямую зависит от любви обоих родителей. Если отец не верит в своего ребёнка, постоянно его гнобит и обижает или вообще отвернулся от него, такой ребёнок, вырастая, будет понимать, что у него нет какой-то важной части, на которую он мог бы опереться. Если мать не верит в своего сына или дочь, не даёт ему любви, и эти отношения являются холодными, то и ребёнок вырастает одиноким.

- Как вам удаётся одновременно преуспевать во всех сферах жизни: вы и многодетная мама, и жена, и сильнейший экстрасенс, и популярный блогер, поделитесь секретом успеха?

- Я очень люблю все, что я делаю. Я верю в то, что я делаю и отдаюсь этому со 100% отдачей. Я чётко планирую своё время, я очень дисциплинирована, у меня очень много энергии, которую я могу распределить. Но главный секрет успеха - железобетонная вера в своё дело.

Виктория Райдос. ПРесс-служба телеканала ТНТ.

- Как вы относитесь к мнению, что зачастую люди обращаются к экстрасенсам, астрологам, тарологам лишь для того, чтобы переложить на них ответственность за свою жизнь и принятие решений?



- Это, действительно, так. Есть категория людей, которые хотят на кого-то переложить ответственность за свою жизнь. Причём не только на тарологов, астрологов, экстрасенсов, но и на мужей, жён или матерей, на которых человек может переложить ответственность за то, что у него в жизни что-то не получилось, на друзей или бизнес-партнеров. То есть просто есть категория незрелых людей, которые пытаются переложить решения своих проблем на кого-то, они хотели бы, чтобы выбор кто-то сделал за них. Всё дело во внутренней зрелости человека.



- Говорят, что успех человека в том или ином деле лишь на 20% зависит от врождённых способностей, остальное - результат ежедневного труда, самодисциплины и усердия. Согласны ли вы с этим утверждением?



- Да, каждый человек обладает определённым количеством потенциала, определенным количеством возможностей, умений и врожденным даром. По мере взросления, человек сталкивается с выбором. Он либо прокачивает это и дальше двигается дисциплинированно, активно, имея какую-то мечту, или просто смиряется с тем, что и так неплохо живется, и эти 20% становятся определяющими для его жизни и его мечтаний. Тем более, что 20% это не так уж и мало, они могут восприниматься и как 100%. Но есть люди, которым этих 20% мало, им надо больше, и они начинают упорно работать. Вот я как раз считаю, что 90% людей способны двигаться к 100% потенциала и не соглашаться на 20. И это достигается исключительно усердным трудом.



- Вы знаете дату своей смерти. Каково это - обладать такими знаниями?



- Мне нормально с этим живется, я знаю это достаточно давно и не зацикливаюсь. Я хочу прожить каждый день запоминающимся, я хочу не только брать от каждого дня эмоции, но и отдавать что-то в этот день, что-то созидать, помогать другим людям. Именно так я проживаю каждый день не зря. И знаете, кто не боится смерти, тот не боится жить.

Материал предоставлен пресс-службой телеканала ТНТ.