Мария Порошина "сколотила банду медиумов" и читает мысли преступников

В понедельник, 19 февраля, на телеканале "Россия 1" начнётся показ новых серий остросюжетного детектива "Анна-медиум". Это продолжение захватывающей истории о судьбе женщины, обладающей странным и пугающим даром, который помогает ей разоблачать даже самых неуловимых преступников.

Анна Островская (Мария Порошина) по-прежнему работает в Следственном комитете и становится незаменимым сотрудником в команде полковника Жогова (Сергей Степанченко), блестяще раскрывая преступление за преступлением. Она видит подсказки в своих снах и видениях, а иногда призраки вселяются в Анну и управляют её поступками, подкидывая следствию ключ к разгадке. Героиня постоянно просыпается по ночам от кошмаров, а порой бывает и вовсе опасна для окружающих, так что её родным приходится очень непросто.

Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Однако любящий супруг Евгений (Павел Трубинер) даже в самые сложные моменты готов поддержать Анну. А у её старших дочерей и у родного брата Максима тоже неожиданно раскрываются сверхспособности. "Нас тут целая банда медиумов", - шутит Островская, и, похоже, эта дружная банда не оставит преступникам ни единого шанса избежать наказания! Удастся ли семье Анны справиться со всеми испытаниями, избежать трагедии, нависшей над ними, и ещё сильнее сплотиться?

Сериал "Анна-медиум". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В этом сезоне актёрская команда пополнилась новыми артистами: к нам Марии Порошиной, Павлу Трубинеру, Евгении Симоновой, Сергею Степанченко и Наталье Сурковой присоединились Максим Дрозд и Елена Великанова. "Надеюсь, зрители будут с интересом смотреть продолжение истории Анны. Ведь тема сериала, на мой взгляд, необычная, свежая по своей задумке, и мы старались нестандартно воплотить ее на экране", - говорит режиссёр Елена Николаева.

Сериал "Медиум". programma.sorrisi.com.

"Анна-медиум" - отечественный ремейк американского сериала "Медиум" с Патришей Аркетт, который выходил с 2005 по 2011 годы. В нём рассказывалось о домохозяйке, которая с помощью своих экстрасенсорных способностей помогала расследовать самые сложные криминальные дела. И создатели утверждали, что прототип героини существовал в действительности. Элисон Дюбуа впервые открыла в себе способности медиума, когда ей было 6 лет. В день смерти дедушки его призрак появился рядом с кроватью девочки и попросил передать маме, что с ним всё в порядке. Мать не поверила дочери. Но Дюбуа сразу же поняла, что ей передался бабушкин дар. Её покойная прародительница тоже умела общаться с мёртвыми. Медиум утверждала, что погибшие жертвы сами приводили её к месту своей гибели, а также давали подсказки о внешнем облике убийцы.