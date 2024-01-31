40 лет фильму "Одиноким предоставляется общежитие": как Вера Голубева дарила советским женщинам надежду на любовь

В наши дни, когда Лариса Гузеева в компании Розы Сябитовой и искусственного интеллекта по имени Мендельсон пять дней в неделю занимается сватовством в телеэфире, а в интернете масса сайтов знакомств, уже трудно представить, как раньше одинокие люди искали себе пару. Лучше всего современному поколению об этом может рассказать романтическая комедия "Одиноким предоставляется общежитие", которая вышла на экраны в январе 1984 года.

"Отвечу на письмо с фотографией"

Многие знали о хобби сценариста Аркадия Инина собирать смешные газетные заметки и отправляли их ему по почте. И как-то ему прислали сразу несколько похожих объявлений с разных краев страны - из Алма-Аты, Вильнюса, Днепропетровска - примерно такого содержания: "Одинокая женщина желает познакомиться с порядочным мужчиной 28-40 лет без вредных привычек. О себе: симпатичная блондинка, 26 лет, образование среднетехническое, детей нет, люблю поэзию и животных. Отвечу на письмо с фотографией".

"Одиноким предоставляется общежитие". Скриншот.

Многие не поверят, но в начале 1980-х подобное объявление воспринималось как бомба: разве советская женщина может предлагать себя?! В те времена слово "одиночество" почти не звучало ни в прессе, ни на телевидении. Какое отношение эта тема могла иметь к советскому человеку, который рос в коллективе?

Инин изучал проблему одиночества в женской общаге

Чтобы изучить тему одиночества человека в обществе, Аркадий Яковлевич отправился в женское общежитие Московского станкостроительного завода имени Орджоникидзе. Инин долго беседовал с девчонками и записывал в блокнот подробности их быта. Так он понял, что проблема на самом деле серьёзная: одиноких людей, мечтающих о семье, много. А рядом в газетах печатали объявления о приёме на работу, которые обычно заканчивались словами: "Одиноким предоставляется общежитие". Так родилось название будущей картины. Но в мелодраме должен быть хороший конец, и в сценарии появилась передовая ткачиха Вера Голубева, которая помогает подругам избавиться от одиночества, подбирая им спутников жизни по брачным объявлениям.

"Одиноким предоставляется общежитие". Скриншот.

Женщин надо любить!

Осуществить постановку фильма взялся режиссёр Самсон Самсонов. По словам Инина, убелённый сединами мэтр советского кино слыл дамским угодником, во всяком случае, подбирал на роли самых красивых актрис. Елена Драпеко, которую режисёр прочил на роль Веры Голубевой, вспоминает, что Самсонов умел снимать женщин, как никто другой. Елене перекрасили волосы в неброский тёмный цвет, однако на пробах Наталья Гундарева её "переиграла". Она лучше смотрелась в дуэте с партнёром и вообще - для ведущей актрисы Театра имени Маяковского это были звёздные годы, и её участие в картине становилось залогом успеха.

"Одиноким предоставляется общежитие". Скриншот.

Не желая расставаться с Драпеко, Самсон Иосифович предложил ей сыграть почти комедийную роль Нины. Так Елена, хорошо известная зрителям по ролям деревенских девушек, превратилась в воздушно-кудрявое создание, "блондинку" в полном смысле слова. Сыграть её мужа, грузина Вартана, режиссёр пригласил колоритного Фрунзика Мкртчяна. Он придумывал интересные штрихи к роли, досочинял смешные реплики. Всем помнится его знаменитая фраза: "От такой пищи закудахтает и петух". Он же привёз из Армении арбуз для сцены празднования Нового года (достать в Москве зимой ягоду тогда было невозможно).

"Одиноким предоставляется общежитие". Скриншот.

В фильме антиподом сердечной Веры, устраивающей судьбы подруг, была воспитатель общежития, стервозная Лариса Евгеньевна. По сценарию она - вальяжная женщина в годах, и Самсонов намеревался отдать роль Раисе Рязановой, однако ассистенты настаивали: "Возьмите Тамару Сёмину!". Но она была стройная и совсем не выглядела на свои 45, к тому же режиссёр сомневался, подходит ли эта роль актрисе, всегда игравшей серьёзных героинь. Но всё-таки согласился - и не прогадал: Сёмина блестяще справилась. Она сама придумала причёску для Ларисы - кудрявый кок надо лбом. Образ воспитательницы получился настолько ярким, что Самсонов посчитал, что он почти затмевает главную героиню, поэтому некоторые сцены с участием актрисы при монтаже вырезали.

Наталья Гундарева, как мощный локомотив, тянула за собой всё съемки. Она существовала в кадре так искренне и достоверно, что молодые актрисы смотрели на неё раскрыв рты.

"Ты очень смешная, даже когда молчишь"

На роль эксцентричной и холодной Иры Санько пробовались Любовь Полищук и Марина Голуб, но утвердили восходящую звезду Елену Майорову. Сыграть Лизу могли Наталья Назарова или Ирина Розанова, но в итоге роль досталась Татьяне Агафоновой. Молоденькая "пышка" совсем не походила на описанную в сценарии девушку, но режиссёр оценил её непринуждённость и "чудинку". "Ты очень смешная, даже когда молчишь" , - говорил он Татьяне. По фильму Вера, выходя замуж, передает Лизе эстафету свахи. В жизни Татьяна так и не создала семью: в глухие для кинематографа 1990-е коренная москвичка уехала в деревню и вскоре стала... директором колхоза!

"Одиноким предоставляется общежитие". Скриншот.

На роль Милочки утвердили молодую актрису Веру Трофимову. На радостях девушка решила сделать себе модную в те годы химзавивку. Увидев результат, режиссёр ужаснулся: "Что ты с собой натворила?" Но та не растерялась - заявила, что Милочка вполне может ходить с "химией". Наверняка зрителям запомнилась сцена, где Вера кричит на размалёванную Милочку: "На кого ты похожа?" - и толкает её к раковине, чтобы та умылась.

Морской волк в "бабьем царстве"

По сценарию в "бабьем царстве" общежития появляется новый комендант Виктор Петрович, бывший моряк. Александра Михайлова взяли без проб, и вживаться в роль просоленного ветрами морского волка ему не пришлось: в юности будущий актёр несколько лет ходил по северным морям дизель-мотористом.

"Одиноким предоставляется общежитие". Скриншот.

Шрам на пол-лица, доказательство суровой жизни моряка, Михайлов придумал сам. Как и в фильме, на площадке все были немного в него влюблены, а красавец-актёр, в те годы уже знаменитый, отличался необычайной скромностью. Поэтому Самсонов грозил актрисам: "Вы его, смотрите, не терзайте".



Кино получилось, что называется, актуальным, хотя поначалу на создателей сыпались возмущённые письма от обитательниц общежитий - им казалось, что их высмеивают. Но большинство женщин картину оценили: личную жизнь одиноким устроить сложно, а девушкам в фильме повезло - у них нашлась предприимчивая в этом плане Вера, которая искала женихов, устраивала встречи. К тому же по закону жанра сама героиня, разведённая и не собиравшаяся вновь вступать в брак, встретила свою любовь.