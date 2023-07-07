85 лет Андрею Мягкову: застенчивый киногерой, любимый муж и "главный алкаш страны"

Андрей Мягков - удивительный актёр. Не голливудский красавец, он обладал такой степенью обаяния и самоиронии, что без труда влюблял в себя зрителя. Коллеги актёра говорят, у него было есть редкое качество - он умел играть любовь. Поэтому Андрей Мягков так убедителен на экране в любом образе! 8 июля поклонники его таланта отметят 85-летие актёра.

Будущий артист появился на свет 8 июля 1938 года в Ленинграде. Блокаду Мягковы пережили, но после неё не погибли разве что чудом. "Все тяготы и страшные моменты блокады я очень хорошо помню, - вспоминал Андрей Васильевич. - Когда её сняли, все стали уезжать из города, и мы решили. Зашли с отцом на катер, а мать и сестра на берегу остались - другой ждать. Что-то ёкнуло в наших сердцах, и мы высадились". Через 10 минут катер разбомбил немецкий самолёт прямым попаданием...

Театр и всякая ерунда

Долгие годы Андрей о сцене и не думал: в семье ведь все "технари" (его отец и мать имели научные степени, преподавали в Ленинградском полиграфическом техникуме), никаких связей с искусством. Но, посмотрев несколько спектаклей ленинградского БДТ под руководством Георгия Товстоногова, поспешил записаться в школьный драматический кружок.

Родители к увлечению сына отнеслись прохладно. Отец лишь буркнул: "Сначала получи серьёзную профессию, а уж потом занимайся театром и всякой ерундой". Под словом "профессия", разумеется, понимались лишь "практические" специальности. Например, химик-технолог.

Перечить отцу Мягков-младший не стал. Но и про свой интерес не забыл: подал документы в химико-технологический институт, потому что там был драмкружок. "Моё образование получилось странным, - шутит Андрей Васильевич. - Учили на химика, а вышел артист". Ирония судьбы, да и только!

Путешествие из Петербурга в Москву

Получив диплом химика, Мягков устроился на работу в Институт пластмасс, играл в любительских спектаклях. На одном из таких выступлений его и приметил педагог из училища имени Немировича-Данченко при МХАТ: "Молодой человек, хотите прослушаться в столице?"

Штурмовать московские театры 23-летний Андрей Мягков не собирался. Ну, какой он артист? Обычный самоучка, каких много... И всё же согласился. Каково же было удивление молодого человека, когда его приняли, причём даже не дослушав первый монолог! Так Андрей стал и артистом.

Андрей Мягков. kinopoisk.ru

Московская карьера Мягкова началась в "Современнике". Здесь он познакомился с Евгением Евстигнеевым и Иннокентием Смоктуновским; сыграл Дядюшку в постановке "Дядюшкин сон" по Достоевскому, потом Барона в пьесе Горького "На дне", Репетилова в "Горе от ума" Грибоедова, Зилова в "Утиной охоте". Но всегда мечтал о кино. Там и гонорары больше, и известность шире.

Наконец удача: Элем Климов пригласил Мягкова в свой фильм "Похождения зубного врача". Радость была недолгой. Притчу о чудо-целителе показали лишь в паре кинотеатров столицы, а потом и вовсе запретили: цензура усмотрела в ней пародию на советскую действительность. Лента пылилась на полках "Мосфильма" более 20 лет.

Вот почему своим кинодебютом актёр считает другую роль - Алёши в фильме "Братья Карамазовы" (1968 г.). Впрочем, не оправдала надежд и эта картина. Закончить её Иван Пырьев не успел - скончался от шестого инфаркта. Андрей снова остался не у дел.

Андрей Мягков. kinopoisk.ru

В 1973 году артист практически получил роль Нестора Петровича в "Большой перемене". И сам всё испортил: потребовал у Алексея Коренева отдать роль учительницы Светланы Афанасьевны его жене. Требование вывело режиссёра из себя, и на роль учителя он взял Михаила Кононова. А ведь этот фильм мог прославить Мягкова ещё до "Иронии судьбы"!

"Может, в те годы мне не хватало "своего режиссёра", - заметил как-то Андрей Васильевич. Ждать оставалось недолго. 1 января 1976 года благодаря Эльдару Рязанову актёр проснулся знаменитым на весь Советский Союз.

"Свой режиссёр" Рязанов

"Ирония судьбы". Скриншот фильма.

Актёра на роль Жени Лукашина Эльдар Александрович искал долго. Во-первых, требовался артист, похожий на миллионы советских граждан. Во-вторых, способный быть и серьёзным, и романтичным, и комичным одновременно. Пробы завалили Олег Даль, Андрей Миронов, Станислав Любшин и Пётр Вельяминов. Рязанов был обескуражен... И тут ассистентка предложила режиссёру мало кому известного Мягкова: а вдруг подойдёт?

Чтобы отмести кандидатуру сразу, Эльдар дал Мягкову ту самую "пьяную сцену", когда герой лежит на кровати и приходит Надя. Актёр буквально сразил мэтра виртуозной игрой! Последние сомнения развеял директор Госкино. "Эльдар, - шепнул тот режиссёру. - Кого хочешь бери, но только не этого... Если он на пробы пришёл пьяный, что же будет дальше?!"

Опьянённый успехом

Успех "Иронии" был колоссальный! Да, Мягков жаждал славы, но никогда не думал, какой именно она будет. На улицах люди столбенели, встречая актёра; трогали его руками, словно не веря, что он такой же человек из плоти и крови; дарили банные веники, бутылки водки и, конечно, предлагали выпить. Сам Ефремов, под началом которого Андрей Васильевич служил во МХАТе, провозгласил актёра "главным алкашом страны"! И даже больше: то ли всерьёз, то ли шутки ради Олег Николаевич часто поручал ему роли пьяниц. "Это был кошмар! - вспоминает Мягков. - Когда я объяснял людям, что водку не пью, бани не терплю и с Брыльской у меня ничего нет, все только смеялись... Думали, снова шучу!"

"Ирония судьбы". Скриншот фильма.

И всё же нельзя сказать, что артист был категорически недоволен своей звёздной ролью. Ведь и шарф, и дублёнку Лукашина он бережно хранил. "Только шапку потерял", - улыбался Андрей Васильевич.

На долгие годы Мягков стал одним из любимых актёров Рязанова, кинохиты следовали одни за другим. Однако ни роль Новосельцева в "Служебном романе" (1977 г.), ни лаборанта Хвостова в "Гараже" (1979 г.), ни Карандышева в "Жестоком романсе" (1984 г.) так и не смогли затмить славы "главного алкаша страны". Тогда Мягков, и без того не слишком общительный, совсем замкнулся. Нет, он не впал в депрессию и не ушёл в запой. Его тихой гаванью всегда была семья, а точнее - любимая жена.

Двое во Вселенной

"Жестокий романс". Скриншот фильма.

Принято считать, что любовь к актрисе Анастасии Вознесенской - единственная в судьбе Андрея Мягкова. Но это не так. В драмкружке химико-технологического института он увлёкся Тамарой Абросимовой. Молодые люди встречались три года, но на брак так и не решились. Отношения без развития стали постепенно угасать. Тогда Тамара внезапно уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. Андрей же остался в Ленинграде - заканчивать обучение в институте. Они и представить не могли, что через два года снова будут учиться в одном вузе. Однако при встрече, неожиданной для обоих, Андрей остался холоден. В чём причина? Скоро Абросимова получила ответ...

О романе Мягкова и Вознесенской судачил весь вуз. Она молода и красива, он на пять лет старше и явно не красавец. Пара ли они друг другу? "Я сразу понял, что этой мой человек, - признавался годы спустя Андрей Васильевич. - Никакого флирта не планировал, лишь серьёзные отношения". Первые полгода девушка присматривалась к ухажёру. А потом сдалась. Ведь он так артистичен, так талантлив!

"Любовь - это же не насморк"

Андрей Васильевич и Анастасия Валентиновна были вместе более полувека. Чего только не было за эти годы! Когда его отчислили из МХАТа за "неуд" по французскому языку, помогла ему с пересдачей и восстановлением. Вознесенская быстро стала востребованной, а Мягков долгое время жил в тени её славы. Когда же в 37 лет признание пришло и к нему, режиссёры почему-то забыли про актрису... Родить она так и не смогла и, потеряв надежду стать матерью, увлеклась алкоголем. Осуждать любимую Мягков не стал, в трудный момент поддержал и в итоге вылечил от этой зависимости.

Андрей Мягков. Скриншот фильма.

Сколько мы видим примеров, когда мужчины меняют старых жён на новых, бросают семьи ради каких-то придуманных для себя перспектив, сбегают от больных возлюбленных, не терпят ни единого недостатка в женщинах... Мягков на этом фоне смотрёлся, как человек с другой планеты. Он не понимает - а как может быть по-другому? Помните, в фильме "Ирония судьбы. Продолжение" постаревший Женя Лукашин сказал: "Любовь - это же не насморк, она не проходит! Если уж даётся человеку, то навсегда". Сам актёр может подписаться под каждым этим словом.

На ширпотреб не разменивался

После распада СССР Мягков почти исчез с экранов, сыграв в лихие 1990-е всего в нескольких кинокартинах, самые известные из которых - "Сказ про Федота-стрельца" и "На Дерибасовской хорошая погода...". Но не потому, что не был востребован. В отличие от многих других советских актёров, Мягкова и звали в большое кино. Он сам не идёт: качество предлагаемого материала не соответствует его представлениям об искусстве. Вот почему его нет в "Ночном дозоре", хотя приглашали? "Конечно, я нищенствую, как и многие наши актёры. Мои зарплаты мизерные, - не стесняется объяснял легендарный артист. - Но для меня это лучше, чем размениваться".

Андрей Мягков. Скриншот фильма.

"Мы так бесстыдно подражаем американцам! Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нём американскую физиономию", - говорил Мягков.

Андрей умер раньше супруги: он ушёл из жизни в ночь на 18 февраля 2021 года от сердечной недостаточности. Жена оставалась с ним до последней минуты. А 14 января 2022 года из жизни ушла и она. Вместе актёры прожили 58 лет.