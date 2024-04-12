Ключ на старт! Советские и российские фильмы о покорении космоса

63 года назад, 12 апреля 1961 года, первый человек в мировой истории совершил полёт в околоземное космическое пространство. Легендарные 108 минут, проведённые Гагариным в космосе стали знаковыми для всего мира. В нашей стране к этому празднику относятся по понятным причинам особенно.

Космические достижения - ценнейшее национальное достояние, предмет гордости нескольких поколений жителей России. Предлагаем вспомнить самые талантливые отечественные киноленты о покорении космического пространства.

"Укрощение огня" (1972)

Фильм, который в обязательном порядке показывают по ТВ в праздник. Это монолитная двухсерийная драма, снятая по мотивам биографии знаменитого конструктора ракет Сергея Павловича Королёва.

"Укрощение огня". imghub.ru

Главный герой Андрей Башкирцев - это собирательный образ нескольких выдающихся советских конструкторов, но зритель подсознательно угадывает в нём именно Королёва. Действие фильма охватывает практически всю советскую историю освоения космоса, начиная с 1920-х годов и заканчивая полёетом Гагарина. Настоящее качественное кино, снятое по всем канонам советского кинематографа.

"Москва-Кассиопея" (1973)

"Москва-Кассиопея". filmpro.ru.

Научно-фантастическая картина, первая часть знаменитой подростковой дилогии (вторая часть называется "Отроки во Вселенной"). Некий И.О.О (Исполняющий Особые Обязанности), которого играет Иннокентий Смоктуновский, собирает группу из школьников не старше 14 лет для полёта на дальнюю планету. Возможно, всё пошло бы по плану, но на космический корабль попадает "заяц", тайком пробравшийся туда хулиган Федя Лобанов. Ребят естественно ждёт масса приключений и во время полета и на другой планете.

Интересный факт Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой роекрд по суммарному пребыванию на орбите. В общей сложности он провёл вне Земли больше 878 суток! Знал бы Юрий Гагарин, что люди смогут такое... А 5 июня Кононенко сможет стать первым человеком, который суммарно пробудет в космосе тысячу суток, К слову, летом Кононенко отметит 60-летие. Так что возраст рекордам не помеха.

"Через тернии к звёздам" (1980)

"Через тернии к звёздам". imghub.ru

На дворе XXIII век. Земным патрульным звездолётом обнаружен потерпевший аварию инопланетный корабль с несколькими гуманоидами на борту. Спасти удаётся лишь девушку по имени Нийя. Так начинается фильм о далёком обжитом людьми космосе. История гибнущей планеты, хозяин которой злобный, умный и хитрый карлик, для которого смерть его планеты - только бизнес и ничего личного. Уникальность фильма в том, что по сути, это фильм-предостережение о грядущей ядерной опасности. Сценарий Кира Булычёва и потрясающая музыка Алексея Рыбникова сделали этот фильм любимцем у зрителей.

"Космос как предчувствие" (2005)

"Космос как предчувствие". tvigle.ru.

Ретро-драма Алексея Учителя прежде всего понравится тем, кто с нежностью и трепетом вспоминает времена Советского Союза, 50-60 годы 20 века и наверное тем, кто хочет побольше узнать о том времени. В этом фильме нет полетов в космос, нет ракет и ученых, а есть обычные советские люди. Каждый из них, потенциальный <Гагарин> с мечтой совершить невозможное. Смотришь на главных героев и немного завидуешь их наивности и вере в светлое будущее. Очень тонкое и немного сентиментальное кино об утраченных иллюзиях.

"Гагарин. Первый в космосе" (2013)

"Гагарин. Первый в космосе". filmz.ru

Биографическая драма Павла Пархоменко, посвященная жизни первого космонавта в истории. Красной нитью сюжета проходит борьба претендентов за право стать первым. Центральное событие его жизни навсегда превратит Гагарина не только в национального героя, но и в символ бесстрашного стремления человечества раздвинуть границы мира. Однако полёт лишит его права самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Космос останется для него ослепительным мигом.

"Время первых" (2017)

"Время первых". filmz.ru

Космическая гонка двух сверхдержав требует свершений. Американцы готовят полёт на Луну, значит советские космонавты должны первыми выйти в открытый космос. Несмотря на огромный риск и гибель тестового корабля, Павел Беляев и Алексей Леонов убеждают руководство, что готовы выполнить задачу. Консультантом картины выступил сам Алексей Леонов, поэтому в достоверности событий можно не сомневаться.

"Салют-7" (2017)

"Салют-7". wink.ru

11 февраля 1985 года орбитальная станция "Салют-7", которая работает в беспилотном режиме, перестает отвечать на сигналы из Центра управления полетами. Падение станции может привести к трагедии в любой точке планеты и разрушить

репутацию страны. Двух самых опытных космонавтов отправляют на орбиту. Фильм снят на основе реальных событий. Сценарий опирался на дневники Виктора Савиных, прототипа героя Павла Деревянко.

"Вызов" (2023)

"Вызов". Пресс-служба Первого канала.

СССР был великим космическим первопроходцем, а Россия теперь продолжила традицию, выпустив первый в истории художественный фильм, для создания которого исполнительница главной роли и режиссёр-постановщик слетали на МКС. Конечно, это не столь впечатляющее достижение, как многие предшествующие триумфы мужества и инженерии. Но разве мы когда-нибудь сможем обжиться в космосе, если туда не начнут летать как на работу простые смертные, а не специально подготовленные космонавты? Так что "Вызов" - это очередной шаг к звездному будущего и удачная производственная драма на манер голливудского "Аполлона-13".