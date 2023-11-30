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16 гениальных лайфхаков, которые помогут вам на кухне

Чтобы готовка не превращалась в тяжёлую рутину, пользуйтесь собранными нами лайфхаками. Они помогут быстро, радостно и с фантазией подготовиться к новогоднему застолью.

Хозяйка на кухне.
Хозяйка на кухне.
freepik.com/KamranAydinov

1. Если для украшения салата нужны целые ядра ("бабочки")грецких орехов, залейте плоды кипятком и оставьте так на 5 минут. Затем ножом разделите скорлупу ореха на половинки, аккуратно извлеките ядра и просушите их.

2. Любому алкогольному напитку, который по рецепту нужно добавить в выпечку, есть альтернатива. Вместо коньяка можно использовать персиковый сок, водку заменит яблочный сок с добавлением сока лайма, портвейн - сок из тёмного винограда с добавлением лимонной цедры, вишнёвый ликер - сироп консервированных вишен, кофейный ликёр - эспрессо.

3. При нарезке вареных яиц смачивайте нож в прохладной воде, тогда желтки не раскрошатся.

4. Для красивой сервировки фруктов используйте яблоко, морковь и зубочистки. Сделайте в яблоке углубление (в районе плодоножки), вставьте в него длинную ровную морковь, воткните в неё зубочистки и нанижите на них кусочки фруктов.

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5. Овощечистка не только быстро, мелко и безопасно шинкует капусту, но и отделяет идеально ровный и тонкий кусочек масла для бутерброда, филигранно нарезает твёрдый сыр и шоколад.

6. Магазинные маринованные огурчики часто отдают уксусом и на вкус оказываются кислыми. Чтобы исправить ситуацию, добавьте в рассол (баночка - 700 мл) 1-2 ст. л. сахарного песка, взболтайте и оставьте так на один час. Вкус огурчиков заметно улучшится и не испортит оливье.

7. Кубики льда для напитков будут кристально прозрачными, если использовать для заморозки кипячёную воду.

8. Для красивой подачи салата понадобится специальная формочка. Отрежьте от пластиковой бутылки верх с горлышком и низ. Останется серединка, которую нужно поставить на тарелку и заполнить салатом. Слегка уплотните салат и аккуратно снимите форму.

9. Чтобы быстро проверить свежесть яиц, опустите их в емкость с водой. Свежие яйца будут лежать на дне или касаться дна одним своим концом. Испорченные яйца будут плавать на поверхности.

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10. Чтобы быстро нарезать несколько черри, возьмите две одинаковые по размеру плоские тарелки (пластиковые крышки), выложите на одну из них черри и прижмите сверху второй. Придерживая верхнюю тарелку, ведите ножом между тарелками так, чтобы порезать сразу все томаты.

11. Чтобы с отбивных не отваливалась панировка из сухарей, сначала обваляйте мясо в муке, затем обмакните во взбитое яйцо, а уже потом - в сухари.

12. Когда хочется быстро и при этом красиво украсить готовый пирог или маффин, положите на него любое ажурное кружево и посыпьте сахарной пудрой. Снимайте кружево и любуйтесь результатом.

13. Идеальная порция торта. Даже острым и широким ножом не всегда получается отрезать красивый кусок торта. Используйте для нарезки обратную сторону кулинарных щипцов с широкими ровными ручками. А слегка зажав их края, с удобством перенесёте желанный кусочек на тарелку.

14. Когда под рукой нет специального венчика, взбивайте яйца или крем двумя вилками, развернув их загибающейся стороной друг к другу и соединив зубьями,

15. Чтобы сварить насыщенный бульон, всегда закладывайте мясо в холодную воду. Если, наоборот, хотите сохранить в мясе как можно больше соков, например, для салата, тогда отправляйте кусок сразу в кипяток.

16. Добавляйте в готовое картофельное пюре исключительно горячее молоко и растопленное сливочное масло. При введении холодных и сырых ингредиентов пюре рискует посереть и быстро испортиться. И не жалейте масла: 200 г на каждые 600 г картофеля, как это делают шеф-повара. Калорийно, зато как вкусно.

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