Эвелина Блёданс выведет на чистую воду Ольгу Бузову в легендарном шоу "Человек-невидимка"

Что могут сказать о человеке его почерк, несколько вещей и другие незначительные детали? Оказывается, практически всё! Убедиться в этом можно будет уже совсем скоро: в пятницу, 22 марта, на ТВ-3 стартует юбилейный, 15-й сезон проекта "Человек-невидимка", который спустя 6 лет возвращется в телеэфир.

то программа, в которой специалисты из разных областей применяют свои сверхспособности, заглядывают в будущее, рассказывают о прошлом, раскрывают секреты и пороки звёздного гостя шоу. До последней минуты они ничего не знают о герое, который наблюдает за происходящим из тайной комнаты.

В новом сезоне в команде произошли изменения. К тарологу Аиде Мартиросян, хироманту Борису Акимову, психологу Марии Пугачёвой и магу Денису Высоцкому присоединились два новичка - колдун Алексей Гришин и криминалист София Болховитина.

Эвелина Блёданс ("Человек-невидимка"). Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ведущей проекта осталась очаровательная Эвелина Блёданс, которая выступает посредником между экспертами и гостем. Только с ней человек-невидимка делится своими впечатлениями. В конце шоу эксперты должны выбрать фотографию человека, который сидит в тайной комнате, и назвать его имя.

"В этот раз у нас всё новое: эксперты, декорации, костюмы, мой образ - смелый, яркий, сексуальный. Раньше из меня пытались сделать некую "железную леди", которая не показывала эмоций, а теперь поменяется всё", - делится впечатлениями от съёмок Эвелина.

Эвелина Блёданс ("Человек-невидимка"). Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Героиней первого выпуска шоу станет одна из самых обсуждаемых российских звёзд - Ольга Бузова. Она уже была на проекте в 2017 году и вернулась вновь. "Я ничего не боюсь, ничего не скрываю, живу по чести и совести. У меня простые жизненные вопросы: буду ли я счастлива как женщина и что меня ждёт в карьере? Хотя для меня неважно сейчас выйти замуж. Главное - любовь", - заявила артистка.

В следующих эфирах зрителям стоит ждать откровений от Давы, Татьяны Васильевой, Влада Топалова, Люси Чеботиной, Дмитрия Диброва, Надежды Ангарской, Михаила Полицеймако, Ольги Серябкиной, Игоря Жижикина и Светланы Хоркиной.