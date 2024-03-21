Ева Польна поддержала "Больших девочек" и посоветовал "посылать хейтеров куда подальше"

Звёздная гостья провела участницам мастер-класс по бачате, а после поделилась личной историей и рассказала, что не раз сталкивалась с хейтом относительно лишних килограммов. Однако, это никогда не мешало ей оставаться яркой, харизматичной и уверенной в себе. "Первые признаки "пухлости" у меня появились к 15 годам. На сцене я всегда считалась среди наших эстрадных красоток певицей "в теле". Но я научила людей принимать меня такой, какая я есть, хейтеров нужно посылать куда подальше", - рассказала артистка.

Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!". Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!". Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

По мнению певицы, для эффективного похудения важно не закрываться от окружающего мира и найти себе занятие по душе. Своими любимыми видами спорта она считает йогу и цигун. "Каждый человек должен найти любимую форму движения. В карантин я начала заниматься йогой и цигуном. Это учит тренировать дыхание и распределять энергию. Это философия тела и одновременно души. А вообще любая физическая активность помогает проветрить свой мозг, структурировать мысли, перезагрузиться и отпустить проблемы", - считает Ева.

Главный совет, который она дала большим девочкам - иметь правильной настрой и перестать перекладывать ответственность за свой внешний вид на других. "Все претензии надо предъявлять себе - не родителям, друзьям или хейтерам. Ты такая, потому что сама хочешь такой быть. Прими себя. Я себя приняла и за себя взялась. Сейчас у меня всё хорошо - и будет ещё лучше", уверена Польна.