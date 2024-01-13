Это вам не Куршавель! Неженки из звёздной команды шокированы условиями проживания в шоу "Выжить в Самарканде"

В воскресенье, 14 января, на ТНТ стартует масштабное реалити "Выжить в Самарканде", ведущими которого станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. В этот раз звёздной и народной командам придется выживать в контрастном и загадочном Узбекистане. За победу борются 12 участников, но обладателем главного приза станет только один.

В первом выпуске участники обеих команд познакомятся друг с другом, а также сразу погрузятся в не самую простую жизнь проекта. Зрители увидят первые ссоры и "капризы" звезд. А поводов будет немало.

Так, звезды прямо из роскошного отеля, где проходило знакомство с командой, отправятся в горный лагерь вблизи Самарканда. Холодная ночь, отсутствие вообще каких-либо благ цивилизации, еды, воды и крыши над головой, а также наличие в горной местности опасных животных неприятно удивят звёздных участников проекта.

Телешоу "Выжить в Самарканде". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Нервно, если честно. Не хотелось бы проснуться с пауком на голове! Мы не привыкли жить в таких условиях", - высказала всеобщее опасенин модель Вики Одинцова.

Уже в первом выпуске звёздам придется научиться строить юрты, стричь овец и вместо утренней чашки кофе с завтраком довольствоваться скудными запасами лагеря.

А тем временем народная команда будет наслаждаться роскошным отдыхом в отеле. При этом условия all inclusive не пойдут на пользу "народникам". Уже в первом важном испытании они серьёзно поссорятся друг с другом, не сумев определить лидера.