Студентам-технарям предприятия будут платить за летнюю практику. Рассказываем, кому именно и где

В АлтГТУ все активнее развивают студенческие технологические отряды. Молодых людей отправляют трудиться прямо на производство. И даже платят за это. Работа идет в счет летней практики. Как это помогает и заводам, и студентам — в материале altapress.ru.

Кем будут работать

Промышленные предприятия края будут ждать этим летом молодых строителей, энергетиков, химиков, дизайнеров, программистов и операторов станков.

Проректор по научной и инновационной работе АлтГТУ Александр Беушев подчеркнул: студенты на заводах не занимаются ни работами по благоустройству, ни уборкой — их задействуют именно в технологическом процессе предприятия. Юных специалистов поставят за станки, в лаборатории, в конструкторские бюро и другие отделы производства.

Рабочие на производстве. Фото: ru.freepik.com, автор serhii_bobyk.

Студентов официально устроят на все каникулы за заработную плату. Эта занятость, кстати, пойдет еще и в счет летней практики — но только если трудиться студенты будут на той же специальности, на которую учатся.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил, что для учащихся это не только возможность заработать, но и шанс получить уникальный опыт, познакомиться с производством на практике и проявить себя.

Где будут работать

Договоры о прохождении практики студотрядами заключены далеко не со всеми предприятиями региона. Направление только развивается. Сейчас действует технологический отряд «Держава», который прикреплен к заводу АТИ. Его задумали еще в 2020 году, но из-за пандемии отправить учащихся на предприятие не удалось. А вот начиная с 2021-го отряд каждое лето проводит на заводе.

В этом году интерес к технологическим отрядам проявила группа компаний «Тонар». Сейчас предприятие должно зарегистрироваться в штабе стройотрядов. Даже если организация не успеет подать заявку в этом году, вуз все равно будет формировать отряд — уже на следующий год.

Рабочие руки очень востребованы. unsplash.com

«Надеюсь, другие предприятия посмотрят на эту практику и тоже присоединятся. Потому как летом, в сезон отпусков, им очень нужны рабочие руки, — отметил Александр Беушев. — А студентам всегда интересно работать в студенческих отрядах».

На днях уже прошла встреча руководства вуза с гендиректором АТИ Артемом Шамковым и директором компании «Тонар» Вячеславом Крымовым. Там обсудили рабочие моменты того, как будет организована работа студотрядов в этом году.

Александр Беушев также рассказал, что в перспективе планируется сотрудничество с Шинным заводом, РТИ, станкостроительным заводом — и в целом вуз открыт к взаимодействию с любыми предприятиями города, которые захотят принять обучающихся.

Кого берут в отряды

Вступить в отряды смогут студенты разных специальностей АлтГТУ и не только — из других вузов, например, АГАУ и АлтГУ, тоже принимают. Вместо со студентами высших учебных заведений включают и учащихся Университетского технологического колледжа. Всего на 1 отряд приходится до 25 человек. 1 предприятие — 1 отряд.

Студенты. СС0.

В течение года студентов активно зазывают в отряды. Песни, речовки, размахивания флагами на «сковородке» — все идет в дело. Заставить, конечно, никого не могут, но предлагают обязательно.

Работать в студенческом технологическом отряде и выполнять задачи производственников можно уже сразу после окончания первого курса. Александр Беушев рассказал, что отбор студентов — не самый мягкий:

Студент должен быть успевающим, не имеющим долгов по учебе и дисциплинарных взысканий. На некоторые предприятия не смогут попасть, например, иностранные студенты.

Андрей Марков на встрече с производственниками не преминул добавить, что студенты политеха осваивают весьма востребованные специальности. Вуз выпускает и айтишников, и техников в области строительства и эксплуатации автомобильных дорог, технологов машиностроения, специалистов по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Студент. СС0

Ректор АлтГТУ уверен, что каждый студент отряда сможет быть полезным на производстве. И получится взаимовыгодное сотрудничество: заводу — сделанная работа, будущим профессионалам — ценный опыт.

Студенческая жизнь

Песни, танцы и прочие активности студентов никуда не денутся на производстве — жизнь в технологических отрядах точно такая же, как и в любом другом студотряде. Свободное от работы время молодые люди проводят вместе. Для этого АТИ, например, предоставляет начинающим специалистам общежитие, чтобы они жили прямо на территории завода — и не важно, местные или нет, все спят под одной крышей.

В результате получается сплоченный коллектив с теми самыми студенческими посиделками, которые потом каждый человек вспоминает в старости.

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