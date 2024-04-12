Как молодая предпринимательница из Барнаула делает куртки, шоперы и даже корсеты из старых джинсов

Справка
Анастасия Кошелева — финалистка проекта «Фабрика бизнес-идей» и участница первого женского форума «С любовью о бизнесе». Эти образовательные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в них для предпринимателей Алтайского края бесплатно.
Диплом шила из того, что было
Заниматься дизайном было мечтой детства. В детстве Анастасия изрисовала дома все, что было, вплоть до обоев и стен. Поэтому пошла в итоге в художественную школу. Там тесно познакомилась с искусством. Затем в колледже при АлтГУ получила образование графического дизайнера. Позже поступила уже в университет АлтГУ — на дизайн одежды.
«Собственно, идея заниматься апсайклингом возникла в тот момент, когда я искала тему для дипломного проекта, — вспоминает Анастасия. — Предложенные кафедрой показались «истертыми» и неактуальными. Я подумала, что стоит найти важную проблему в социуме, которая касается каждого из нас, и попробовать решить ее с помощью дизайна».
Для выпускной работы создавалась отдельная коллекция джинсовых курток, которую дизайнер презентовала и защитила, как проект. Шила «из того, что было». Собирала джинсы у друзей и знакомых. Остановилась именно на этом материале, потому что джинсовая ткань — красивая и долговечная, зарекомендовавшая себя на рынке и известная всем.
Пыльная работа
Работать с джинсовой тканью — не то, что с другими. Для нее нужны специальные иглы и машинка. От джинсы также летит много пыли при обработке. В общем, нюансов много, и их все нужно учитывать. В некоторых случаях Анастасия отдает материалы швее, потому что пока нет такой машинки, которая «потянет» большую толщину. Но основная работа, дизайн и обсуждение деталей с заказчиком, остается за ней.
Что подходит для перешивки
На самом деле, не любые джинсы можно перешить. Если в них есть синтетические волокна, то они не подходят — ткань со временем растягивается и деформируется. Их Анастасия отдает на более глубокую переработку.
Первое ее перешитое изделие — белая джинсовая куртка. Раньше она была джинсами. Анастасия ласково зовет ее любимицей. В ней же защищала диплом.
«Помню, как зашла в секонд-хенд и увидела там белые джинсы. Мужские, огромные, размер где-то 58, — рассказывает Анастасия. — На кассе меня переспросили несколько раз, точно ли они мне нужны. В итоге хожу в куртке уже пять лет. Модель получилось создать такой, что она выглядит модной и стильной даже с течением времени. Пожалуй, она моя счастливая».
Анастасия также демонстрирует нам корсет, который когда-то был юбкой. Вещь уникальная и цепляющая взгляд. Дизайнер подчеркивает — в перешиве привлекательно именно то, что на выходе получается одежда, которой больше ни у кого нет. Будь то корсет, или юбка, или шопер.
Сотрудничество
Сейчас Анастасия собирается продвигать свою деятельность. Например, в мае дизайнер будет участвовать в модном показе.
И слова в дипломе про социальную значимость проекта — не пустой звук. Анастасия обеспокоена проблемой сохранения окружающей среды. Дизайнер делает шоперы — специально, чтобы не покупать пластиковые пакеты в магазинах. И призывает всех делать так же.
«Текстильная промышленность стоит на втором месте по загрязнению после нефтегазовой, — отмечает Анастасия. — Когда я узнала об этом, то решила: буду рассказывать, что есть и другие пути. И что буду показывать на своем примере, как ткани можно перерабатывать».
Сейчас девушка сотрудничает с организацией «Мусора больше нет». Они помогли ей в первый раз собрать 88 пар джинсов — заполнили Анастасии шкафы битком. 40% из них пришлось отдать на переработку — в компанию в Новосибирске.
В начале большого пути
Анастасия занимается перешивом с 2019 года. За это время бывали сложности и перерывы. Ведь в свое дело надо вкладываться — и временем, и деньгами. Сейчас в работе наступил новый активный этап.
В прошлом году Анастасия участвовала в конкурсе «Фабрика бизнес-идей» от центра «Мой бизнес». Это дало большой опыт, позволило показать творчество миру, выбраться из «кокона».
Мечта Анастасии — создать творческое пространство, в котором можно будет проводить мастер-классы, лекции и модные показы.
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