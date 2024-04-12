Как молодая предпринимательница из Барнаула делает куртки, шоперы и даже корсеты из старых джинсов

В Алтайском крае есть самозанятые с необычным бизнесом. Например, Анастасия Кошелева занимается апсайклингом, или переделыванием старых предметов в новые и красивые. Ее специализация — джинсы. Altapress.ru побывал в творческой мастерской и посмотрел на красоту, которая получается из ношеных брюк и не только.

Справка Анастасия Кошелева — финалистка проекта «Фабрика бизнес-идей» и участница первого женского форума «С любовью о бизнесе». Эти образовательные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в них для предпринимателей Алтайского края бесплатно.

Диплом шила из того, что было

Заниматься дизайном было мечтой детства. В детстве Анастасия изрисовала дома все, что было, вплоть до обоев и стен. Поэтому пошла в итоге в художественную школу. Там тесно познакомилась с искусством. Затем в колледже при АлтГУ получила образование графического дизайнера. Позже поступила уже в университет АлтГУ — на дизайн одежды.

Изделия Анастасии Кошелевой. Софья Комарова

«Собственно, идея заниматься апсайклингом возникла в тот момент, когда я искала тему для дипломного проекта, — вспоминает Анастасия. — Предложенные кафедрой показались «истертыми» и неактуальными. Я подумала, что стоит найти важную проблему в социуме, которая касается каждого из нас, и попробовать решить ее с помощью дизайна».

Для выпускной работы создавалась отдельная коллекция джинсовых курток, которую дизайнер презентовала и защитила, как проект. Шила «из того, что было». Собирала джинсы у друзей и знакомых. Остановилась именно на этом материале, потому что джинсовая ткань — красивая и долговечная, зарекомендовавшая себя на рынке и известная всем.

Пыльная работа

Работать с джинсовой тканью — не то, что с другими. Для нее нужны специальные иглы и машинка. От джинсы также летит много пыли при обработке. В общем, нюансов много, и их все нужно учитывать. В некоторых случаях Анастасия отдает материалы швее, потому что пока нет такой машинки, которая «потянет» большую толщину. Но основная работа, дизайн и обсуждение деталей с заказчиком, остается за ней.

Анастасия Кошелева за работой. Софья Комарова Анастасия Кошелева за работой. Софья Комарова

Что подходит для перешивки

На самом деле, не любые джинсы можно перешить. Если в них есть синтетические волокна, то они не подходят — ткань со временем растягивается и деформируется. Их Анастасия отдает на более глубокую переработку.

Первое ее перешитое изделие — белая джинсовая куртка. Раньше она была джинсами. Анастасия ласково зовет ее любимицей. В ней же защищала диплом.

«Помню, как зашла в секонд-хенд и увидела там белые джинсы. Мужские, огромные, размер где-то 58, — рассказывает Анастасия. — На кассе меня переспросили несколько раз, точно ли они мне нужны. В итоге хожу в куртке уже пять лет. Модель получилось создать такой, что она выглядит модной и стильной даже с течением времени. Пожалуй, она моя счастливая».

Анастасия также демонстрирует нам корсет, который когда-то был юбкой. Вещь уникальная и цепляющая взгляд. Дизайнер подчеркивает — в перешиве привлекательно именно то, что на выходе получается одежда, которой больше ни у кого нет. Будь то корсет, или юбка, или шопер.

Сотрудничество

Сейчас Анастасия собирается продвигать свою деятельность. Например, в мае дизайнер будет участвовать в модном показе.

И слова в дипломе про социальную значимость проекта — не пустой звук. Анастасия обеспокоена проблемой сохранения окружающей среды. Дизайнер делает шоперы — специально, чтобы не покупать пластиковые пакеты в магазинах. И призывает всех делать так же.

«Текстильная промышленность стоит на втором месте по загрязнению после нефтегазовой, — отмечает Анастасия. — Когда я узнала об этом, то решила: буду рассказывать, что есть и другие пути. И что буду показывать на своем примере, как ткани можно перерабатывать».

Анастасия Кошелева демонстрирует свои изделия. Софья Комарова Анастасия Кошелева демонстрирует свои изделия. Софья Комарова Анастасия Кошелева демонстрирует свои изделия. Софья Комарова

Сейчас девушка сотрудничает с организацией «Мусора больше нет». Они помогли ей в первый раз собрать 88 пар джинсов — заполнили Анастасии шкафы битком. 40% из них пришлось отдать на переработку — в компанию в Новосибирске.

В начале большого пути

Анастасия занимается перешивом с 2019 года. За это время бывали сложности и перерывы. Ведь в свое дело надо вкладываться — и временем, и деньгами. Сейчас в работе наступил новый активный этап.

В прошлом году Анастасия участвовала в конкурсе «Фабрика бизнес-идей» от центра «Мой бизнес». Это дало большой опыт, позволило показать творчество миру, выбраться из «кокона».

Анастасия Кошелева. Софья Комарова В мастерской Анастасии Кошелевой. Софья Комарова

Мечта Анастасии — создать творческое пространство, в котором можно будет проводить мастер-классы, лекции и модные показы.

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