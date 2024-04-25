Вертолеты, летающие блендеры и «ежики». Первый футуристичный авиасалон сельхоздронов прошел в Барнауле

На выставке сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024» 24 апреля показали крутые беспилотники с пропеллерами — распыляющие, рассыпающие и даже обучающие. Какие разработки удивляли аграриев и гостей авиасалона дронов и что ждет отрасль — раскрываем подробности вчерашнего фоторепортажа altapress.ru .

Есть товар, есть купец

Такой авиасалон в крае проводят впервые. Его особенность в том, что в одном месте собрались те, кто оказывает услуги по дронам (продажа, обслуживание), и сельхозтоваропроизводители. Собственно, те, у кого есть спрос и те, у кого есть предложение.

Аграрии получили возможность посмотреть на возможности беспилотных авиационных систем (БАС) и оценить их эффективность. И главное — задать вопросы и понять, нужны ли в их хозяйствах дроны и как это использовать. В программе авиасалона были как тестовые полеты квадрокоптеров, так и семинары.

Илья Финенко, замминистра промышленности и энергетики Алтайского края:

«Еще лет десять назад, когда мы говорили о технологиях, которые применяются сейчас, нам казалось, что это где-то в далеком будущем. А сейчас мы все это используем у себя. То же касается и дронов: они представлялись чем-то из кино, но теперь они есть здесь и сейчас. Мы понимаем, что за этими технологиями будущее».

Авиасалон сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024». Дмитрий Лямзин

Евгений Попов, проректор по научной и инновационной работе АГАУ и директор авиасалона, подчеркнул, что в Аграрном университете, на базе которого событие и состоялось, планируют проводить его и впредь. Спрос есть как на сами дроны, так и на сервис и подготовку пилотов. Авиасалон — отличная возможность для компаний-поставщиков и аграриев познакомиться друг с другом.

Здесь собралось восемь организаций, которые работают в этой отрасли в Алтайском крае. Многие уже обрабатывают с помощью такой техники десятки тысяч гектаров за сезон. Специалисты уверены, что спрос будет расти.

Не на замену, а в помощь

Евгений Попов отметил: речь не идет о том, чтобы заменить знакомые аграриям штанговые опрыскиватели. Дроны будут использоваться параллельно, исходя из климатических условий. Не всегда есть возможность вывести в поле наземную технику. Операторы агродронов также убеждены, что новая технология более экономичная.

Авиасалон сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024». Дмитрий Лямзин

Одна из задач авиасалона — мотивировать молодежь получать профессию будущего «оператор агродрона». Сейчас в аграрном университете есть специальное подразделение, которое выпустило за три года порядка 300 специалистов. Большинство пилотов приехавших компаний — как раз выпускники АГАУ.

Летающие блендеры

Поднялась в небо на авиасалоне не вся техника. Некоторые беспилотники пока что просто нельзя запускать — их еще не зарегистрировали. У всех представленных аппаратов взлетная масса больше 30 кг. Это значит, что по закону они приравниваются к полноценным вертолетам, и разрешение на них требуется соответствующее.

С технической же точки зрения ситуация сложнее. Человека не каждый такой аппарат может поднять, даже в теории. Например, великан выставки, представленный на площадке алтайского технического университета, может взлететь с человеком массой до 50 кг.

Авиасалон сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024». Дмитрий Лямзин

На практике, конечно, эксперименты с полетом на дроне (хотя таких роликов полно в интернете) проводить не рекомендуют. Владимир Падалко, старший преподаватель кафедры информационных технологий АлтГТУ, объяснил нам, почему:

«Техника опасная: например, лопасти представленного у нас дрона снабжены мотором мощностью 3,5 тыс. кВт. Они делают несколько тысяч оборотов в минуту. И могут спокойно разрубить ветку в сантиметр толщиной. По сути, каждый такой аппарат — это четыре летающих блендера. При запуске лучше отходить на 10-15 метров».

Перспективы отечественных технологий

Пока что все дроны, показанные здесь, — китайского производства. Но уже есть отдельные компании в нашей стране, которые сами занимаются сборкой из импортных комплектующих, а также разработкой собственного программного обеспечения (ПО). В помощь российским ученым в 2024 году стартовал национальный проект по БАС.

Авиасалон сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024». Дмитрий Лямзин

Это не единственный вызов. Например, пока нет четких инструкций по беспилотникам. Нормы распыления удобрений, скорость полета и многие другие аспекты пока не регламентированы. По наземным опрыскивателям уже есть целые тома, а по БАС их еще предстоит написать.

Производство своих беспилотников на Алтае тоже планируется. К этому проявили интерес несколько компаний. Делают отдельные комплектующие и даже аппараты — пока небольшими опытными партиями. Сейчас это еще «отверточная» сборка, но если будет спрос, то направление продолжит развиваться.

Обучающий ежик

Свои разработки у нас, однако, уже имеются — на базе Политеха. Владимир Падалко показал нам созданного командой вуза очаровательного «ежа»: обучающий дрон, напоминающий мячик. Поля этот малыш не опрыскивает, но прекрасно справляется с образовательными задачами.

Дрон «Еж», созданный командой АлтГТУ. Авиасалон «АлтайАгроБАС-2024». Софья Комарова

«Дрон полностью защищен. Его можно кидать, он выдержит даже падение с высоты 10 метров, — поделился Владимир Падалко. — Новичок может взять аппарат в руки без страха повредить технику или получить травмы, пропеллеры здесь тоже находятся за сеткой, даже мизинец ребенка их не достанет. Особенно это актуально для школ — стандартными способами агрегат практически невозможно сломать».

Взлететь «еж» может на 300 метров, но в этом особой необходимости нет — обучаются на нем все-таки преимущественно в помещении. Возможностей у технологии масса: помимо стандартного обучения возможны также игровые формы. В комплекте с «ежом» идут специальные ворота, которые светятся, когда он через них пролетает. Сейчас работают над программой, которая будет подавать сигналы разного цвета — например, для разных команд игроков.

Дрон «Еж», созданный командой АлтГТУ. Авиасалон «АлтайАгроБАС-2024». Софья Комарова

«Ежик» обернут в пенистый материал, похожий на пенопласт — только еще и упругий. В общем, ведет себя, как обычный мяч. И использовать его в привычных играх тоже вполне возможно — например, будет очень удобно, если улетевший во время игры в волейбол мяч сам прилетит обратно. Над этим команда тоже работает.

Разработку в прошлом году представили на конкурсе в Санкт-Петербурге. Минувшим летом — на соревновании «Архипелаг 2023». Там проект получил поддержку программы по развитию отечественных технологий «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Сейчас команда занимается доработкой для пользовательского удобства.

«Впереди стоит задача сделать из дрона конструктор, чтобы на него можно было крепить датчики, — рассказал Владимир Падалко. — Так им можно будет управлять с компьютера. И, соответственно, заниматься уже непосредственно программированием. Отсюда и название «ежик» — пока он не очень на него похож, но вскоре обрастет своими "иголками"».

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