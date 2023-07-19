В перспективном селе на Алтае построят маслоэкстракционный завод

Новое предприятие по переработке маслосемян начали возводить в Алтайском крае. Располагаться оно будет в селе Воеводское Целинного района, которое местные власти характеризуют как перспективное.

Как стало известно altapress.ru, завод будет располагаться на площадке местного хлебоприемного предприятие. По словам главы администрации Целинного района Виктора Бирюкова, объект долгое время переходил из рук в руки.

Пока пару лет назад его не выкупил предприниматель из Барнаула и решил на его базе развивать переработку.

О новом проекте подробностей пока не много - мощности его будут рассчитаны на 100 тонн маслосемян в сутки. Строительные работы планируется завершить за три месяца, чтобы осенью по возможности уже приступить к работе.

Масло, продукты. СС0

Завод будет оснащен оборудованием для экстракции масла.

Виктор Бирюков,

глава администрации Целинного района:

Воеводское - большое перспективное село, в котором проживают более 1,5 тыс. человек. Есть своя школа, в этом году учиться в нее пойдут порядка 30 детей. В селе работают 6-7 крестьянско-фермерских хозяйств, будет переработка. Думаю, что проблем с рабочими руками здесь возникнуть не должно.

Что еще хотят построить

Как сообщал altapress.ru, экспортный союз SEUS в 2023 году планирует открыть еще одно перерабатывающее производство.

Открытие маслоцеха в Заринске. Анна Зайкова

Речь идет о заводе по выпуску растительных масел на базе мелькомбината на станции Ребриха. Объект, который несколько лет находился в аренде, уже перешел инвестору в собственность.

Маслозавод будет типовым. Аналогичные проекты SEUS уже реализовал на двух своих площадках - в Заринске и в Алейском районе.

Производство на базе Заринского элеватора компания запустила относительно недавно - в ноябре 2022 года. Перерабатывают там две культуры — рапс и лен. В общей сложности 150 тонн в сутки.