Из-за холодов и санкций алтайскому хозяйству грозит неурожай чеснока

По словам Александра Быстрова, озимый чеснок на предприятии выращивают уже три года. Площади под ним в 2022 году были около 4 га, в 2023-ем - столько же.
Но уже сейчас очевидно, что собрать урожай удастся в лучшем случае с 1 га, говорит сам Быстров.
Первая причина в погодных условиях.
Александр Быстров,
исполнительный директор сельхозпредприятия "Русь":
В этом году снега долго не было. Ледяная корка образовалась. Весной озимый чеснок взошел очень поздно. Так как с поливом появились проблемы, от жары все сгорело.
По словам Александр Быстрова, предприятие не смогло вовремя запустить капельный полив.
Из-за СВО и введенных санкций оборудование пришло в Алтайский край с опозданием.
"Получили все только на прошлой неделе. Чеснок приходилось поливать с машин", - объяснил исполнительный директор хозяйства.
В этом году "Русь" также будет завозить новые сорта чеснока для дальнейшего разведения.