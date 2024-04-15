Семейный акцент. Управляющий ВТБ рассказал, как клиенты меняют стратегию, и как меняется банк

Повышение ключевой ставки Центробанка в 2023 год стало, пожалуй, одним из главных событий на финансовом рынке. Как эта и другие меры ужесточения денежно-кредитной политики повлияли на банковский бизнес? Какие новые тренды появились, что будет с ипотекой, и в каком направлении происходит трансформация банковской деятельности, об этом мы поговорили с Дмитрием Горбуновым, управляющим ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Ставка и рынок

— Дмитрий Игоревич, как высокая ставка повлияла на банковский бизнес?

— Ужесточение денежно-кредитной политики, а также меры регулятора, направленные на «охлаждение» рынка кредитования, оказали существенное влияние.

Основной объем кредитования обеспечили первые три квартала 2023 года. В августе-сентябре клиенты реализовывали отложенный спрос на фоне новостей о повышении ключевой ставки в конце года. И уже в четвертом квартале кредитование физлиц замедлилось.

Если говорить об итогах 2023 года, то всего в январе-декабре 2023 года жители региона оформили в банке более 37 тыс. розничных кредитных продуктов на общую сумму 31 млрд рублей. Это в два раза больше по количеству и на 74% по объему сделок, чем в предыдущем году.

Клиенты стали больше сберегать. Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай с учетом инвестиционных продуктов по итогам года вырос на 33% и превысил 63,2 млрд рублей.

В четвертом квартале вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов — максимум за последние 13 лет. В 2024 году тренд продолжился. Многие потенциальные заемщики пересматривают стратегию, предпочитая отложить сделку и разместить средства на депозитах с повышенной доходностью.

График, монеты, ручка. Фото: ru.freepik.com, автор jсomp.

— После повышения ставки ЦБ ожидалось, что спрос на ипотеку рухнет, но мы видим лишь некоторое охлаждение. Почему?

— Во-первых, реальная потребность в новом жилье сохраняется. Во-вторых, заемщикам доступны инструменты снижения ставки для покупки вторичного жилья: клиенты подбирают удобный для себя платеж на короткий период, ожидая коррекции ключевой ставки в будущем. Кроме того, по-прежнему действуют льготные программы.

Тем не менее, в 2024 году спрос сократился. По итогам первого квартала клиенты из алтайских регионов получили в ВТБ более 2,3 млрд рублей на улучшение жилищных условий, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Изменение нашей модели работы по госпрограммам несколько оживило рынок недвижимости в конце квартала. Так, клиенты ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай провели в марте более 400 ипотечных сделок на общую сумму около 1,5 млрд рублей. Это почти втрое больше, чем в феврале и по объему, и по количеству кредитов. Однако в целом ситуация остается неопределенной.

— Каким будет рынок ипотеки в 2024 году?

— С началом весенне-летнего сезона мы ожидаем увеличение спроса на ипотеку в сегменте индивидуального жилищного строительства, где драйвером выступают госпрограммы со ставками не более 8%, а для заемщиков с детьми — 6%.

В целом же выдачи ипотеки в России за год могут составить, по прогнозам наших экспертов, 4,6–5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023-м. Смягчения политики ЦБ РФ мы ожидаем не ранее второго полугодия.

Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. Фото: Андрей Лихошерстов.

Интеграция и клиенты

— Знаковым событием года стало начало интеграции ВТБ и банка «Открытие». На каком этапе находится этот процесс?

— Мы проделали большую аналитическую работу по сравнению бизнес-моделей двух банков и качественно подготовились к миграции клиентов, чтобы провести ее максимально комфортно и бесшовно для них. Объединили банкоматные сети ВТБ, «Открытия» и еще одного банка нашей группы — РНКБ. Теперь у нас более 19,5 тыс. устройств по всей стране.

Сегодня клиенты среднего и малого бизнеса уже практически мигрировали из «Открытия» в ВТБ. Во второй половине апреля начнется активный переход на обслуживание розничных клиентов.

Предложения о переводе в ВТБ получат все владельцы дебетовых карт, вкладчики, заемщики с ипотечными и автокредитами. При этом все условия по действующим кредитным договорам для клиентов «Открытия» не изменятся.

Полный ребрендинг офисов в регионе запланирован на второе полугодие. Уже сегодня офисы банка «Открытие» обслуживают посетителей как клиентов ВТБ. А весь процесс интеграции завершим до конца года.

Офисы и малые города

— В прессе уже прозвучало, что розничное направление ВТБ ждет глубокая трансформация. Расскажите о ней подробнее.

— Мы продолжим развиваться как семейный банк, чтобы все члены семьи, от детей до дедушек и бабушек, могли найти у нас необходимые услуги. Для детей, например, сделаем акцент на игровых элементах в приложении. Для людей пенсионного возраста — на финансовую защиту. Для супругов — на возможность открытия общего вклада и его пополнения каждым членом семьи.

Более того, банк планирует серьезно расширить охват услугами за счет открытия новых отделений. Сейчас в Алтайском крае ВТБ физически присутствует в городах с населением более 50 тыс. человек. Уже работают отделения в населенных пунктах, где проживает от 20 тыс. человек, и в ближайшие три года мы расширим присутствие в маленьких городах: появятся так называемые «легкие» офисы. Такой формат позволит снизить стоимость открытия одной точки и быстро адаптировать финансовые продукты для населения небольших городов.

Разумеется, мы активно развиваем все удобные для взаимодействия с банком каналы — в «цифре», по телефону и с курьером. При этом намерены увеличить число курьеров и территорию их работы. Так, в первом квартале сервис доставки банковских продуктов заработал в Бийске. Вскоре курьерские услуги дотянутся до населенных пунктов, где живут всего от 1 тыс. человек.

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