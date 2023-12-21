Рекомендаци ученых АГАУ, как сделать эффективное удобрение для сельхозкультур

Животноводство и растениеводство – это звенья одной технологической цепочки при решении вопросов повышения плодородия почв, продуктивности сельскохозяйственных культур, животных и птиц.

Птицефабрика. Фото: Анна Зайкова.

Вероятно, именно этот тезис стал отправной точкой для ученых аграрного университета О.И. Антоновой, Е.А. Давыдова, В.В. Калпокас, Е.М. Комяковой, авторов работы «Получение ОМУ из помета кур и их эффективность при внесении под сельскохозяйственные культуры».

Исследования проведены в рамках проекта, реализованного с привлечением средств бюджета Алтайского края – гранта для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий (грант губернатора Алтайского края). Результаты исследования одобрены и рекомендованы для внедрения Советом по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.

Алексей Кудашкин,

начальник отдела земледелия Минсельхоза Алтайского края :

– Министерство сельского хозяйства Алтайского края рекомендует использование сельхозтоваропроизводителями региона органоминеральных удобрений из помета кур при возделывании сельскохозяйственных культур, поскольку мы пришли к заключению, что их применение на практике будет способствовать повышению эффективности возделывания сельскохозяйственных культур.

Агроном и почва. Фото: freepik.com/Freepik

Помет птиц самый богатый элементами питания среди органических отходов, но при систематическом складировании на крупных птицефабриках является источником загрязнения окружающей среды. Общеизвестный факт: помет – органическое удобрение, представляет собой не переработанные остатки растительного корма (до 75 %), содержащие элементы питания зерна, поэтому его использование восстанавливает равновесие в биосфере, способствует повышению плодородия почв.

Внедрение ресурсосберегающих технологий требует поиска эффективных приемов переработки помета с получением органоминеральных удобрений (ОМУ), пригодных для внесения в почву при возделывании сельскохозяйственных культур.

Применяются различные технологии утилизации: высушивание необработанного помета, естественная биоферментация (компостирование), искусственная биоферментация (ускоренная).

Специалисты считают наиболее перспективными технологии производства твердых органических удобрений методом биоферментации в биореакторах барабанного или камерного типа. Во многих странах разрабатываются и изготавливаются ферментеры для компостирования органических отходов по проекту ассоциации Агротехмат на установках для экспресс-компостирования УЭК-5, проводящих компостирование в непрерывном режиме, в несколько этапов. В работе описаны этапы этого процесса.

Девушка на ферме. Фото: freepik.com/Freepik

Для метода ускоренной биологической ферментации характерно использование органоминеральных удобрений на основе торфа и специального препарата для создания комплексных органоминеральных удобрений (КОМУ) с добавлением птичьего помета. Таким специальным препаратом является природная смесь абсорбентов, один из которых уничтожает патогенную микрофлору (обеззараживает готовый продукт), другой уничтожает запах (нейтрализуются выделяемые пары метана, сероводорода и аммиака), что позволяет прекратить реакцию бактериального разложения. Полученное сырье переходит из 3-ей категории «Умеренно опасные» в 5-ую категорию «Практически неопасные» и для человека, и окружающей среды.

В работе дан достаточно обширный перечень технологий утилизации, позволяющий сравнить их особенности.

Важнейшая роль в процессе переработки органических отходов принадлежит микроорганизмам, позволяющим получать качественные органоминеральные удобрения, включающие основные компоненты питания растений в соотношении, соответствующем биологическим особенностям растений и уровню плодородия почвы.

Птицефабрика «Молодежная». Фото: Altairegion22.ru

Представлен широкий спектр препаратов, отмечены особенности их применения.

Отечественный рынок оборудования для утилизации куриного помета сегодня учитывает запросы любого потребителя. Можно приобрести достаточно простую мобильную установку для производства биогаза или пресс-гранулятор небольших производительных мощностей для использования в домашних условиях. Для крупных куроводческих хозяйств существует большой выбор производственных линий. Наибольший интерес представляет производство органических удобрений на пометной основе.

В работе представлены органоминеральные удобрения, производимые самыми разными российскими компаниями и фирмами.

Алтайский опыт в этом направлении также заслуживает внимания. Утилизацией куриного помета и получением ОМУ П не первый год занимается птицефабрика «Молодежная». Об этом рассказано подробно, с привлечением большого количества таблиц, отразивших все особенности исследований.