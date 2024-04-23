От ползунков и печенек до мусорных баков и туалетов: что и как производится трудом заключенных в Алтайском крае

Осужденные в тюрьмах региона ежедневно трудятся на производстве — прямо при своих колониях. В УФСИН края устроили выставку и показали, что там изготавливают и как. О работе людей за колючей проволокой — в фоторепортаже altapress.ru.

На выставке продукции удивительное разнообразие — с одной стороны легендарные нарды и шахматы, а с другой — детские сарафанчики и ползунки. И где-то между ними — картины с лошадьми и пейзажами. А еще — с портретами известных людей страны и края.

Пищевых продуктов показали тоже немало — от круп и масла до пельменей и печенек. Их, как отметили в ведомстве, много производят и для собственных нужд. Колонии обмениваются друг с другом. Одни, например, поставляют молоко, а другие — картошку.

Швейное дело, очевидно, преуспевает — столько видов спецодежды в одном месте можно увидеть, пожалуй, только в магазине.

Тема отдельного разговора — наверное, производство из дерева и металла. Мало того, что тут есть диваны, шкафы и даже школьные парты с маленькими стульчиками, так еще и детские качели, мусорные баки, трубы и биотуалеты.

Новый начальник УФСИН России по Алтайскому краю, полковник внутренней службы Сергей Герасимов отметил:

«Цель этой выставки — привлечь инвесторов и заказчиков, показать, что мы производим. Основная задача — обеспечить осужденных работой, чтобы они выплачивали исполнительные иски, возмещали моральный ущерб пострадавшим, оказывали поддержку государству. Работают добросовестно, за всеми осуществляют надзор. Продукция, произведенная здесь, не уступает по качеству изделиям в магазинах».

Начальник УФСИН России по Алтайскому краю, полковник внутренней службы Сергей Герасимов . Анна Зайкова

Качество продукции и перспективы развития взаимодействия с другими производствами края отметил президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков:

«На рынке всегда найдется место для любого товара. На мой взгляд, качество продукции достойное. Предприятиям предоставляют возможность размещать выполнение каких-то своих заказов на промышленных площадках системы УФСИН. Думаю, сейчас, в условиях дефицита кадров и нехватки рабочих рук, многие компании в этом заинтересованы. Также используется форма взаимодействия, когда осужденные в условиях ограниченной свободы трудятся прямо на предприятиях».

Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков. Анна Зайкова

Для гостей выставки, среди которых были представители правительства и различных министерств и ведомств края, провели экскурсию по производству. Посетители смогли заглянуть в мебельный цех, на производство металлоизделий и в швейный цех.

На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова

Работают здесь стандартные 8 часов в день. Зарплата по МРОТ.

«Работаю в швейном производстве с 2021 года. По первому образованию повар-кондитер. А здесь можно было выбрать профессию по желанию, — рассказал осужденный Роман Ковальчук. — Пошел на швейное дело, меня тут обучили. Сейчас осуществляю технический контроль на производстве, слежу, чтобы все было сшито верно и не было брака. Уже приглашали на работу после освобождения».

На выставке продукции УФСИН 23 апреля 2024. Анна Зайкова

Борис Чесноков также отметил, что в продукции, произведенной на базе УФСИН, нет того, что делало бы ее хуже любой другой:

«У меня предубеждения к такой продукции нет. Вспоминаю молодость. Когда только окончил институт, работал на моторном заводе. Обслуживал оборудование, подобное которому стояло в исправительной колонии во Власихе. Выезжал туда как специалист, общался с заключенными. Они произвели на меня впечатление культурных людей и грамотных специалистов».

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