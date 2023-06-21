Молодым россиянам хотят компенсировать половину аренды жилья. Но есть нюанс

В России планируют компенсировать людям до 35 лет половину платежей за аренду жилья. Однако молодые россияне также должны будут кое-что сделать для государства. Об этом сообщают "Известия".

Согласно новой программе, людям до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье.

При этом участник программы должен будет параллельно копить на первоначальный взнос на покупку своего жилья в новостройке. Это обязательное условие субсидирования.

Таким образом программа направлена на мотивирование молодежи к накоплению первоначального взноса по ипотеке.

Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Потенциально она сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно, добавляют в Минстрое.

Подробности новой меры станут известны в течение ближайших пары месяцев.

Ранее в России хотели начать выдавать по миллиону рублей на покупку первой машины молодым семьям.