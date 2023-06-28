Минтруд пообещал двойную индексацию пенсий в течение двух лет

Министерство труда собирается вернуть для российских пенсионеров схему двухэтапной индексации пенсии. Об этом сообщает РБК .

Издание сообщает, что в начале 2023 года средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров составляла 21,8 тыс. рублей.

С 1 января 2024 года пенсия будет проиндексирована на 5,3% и составит до 22,7 тыс. рублей.

А в 2025 и 2026 годах Минтруд собирается проводить индексацию пенсий в два этапа. Она будет проходить по следующей схеме:

с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля — на 3,8%. Тем самым среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 рублей;

с 1 февраля 2026 года — на 4% и с 1 апреля — на 2,8%. Среднегодовой размер пенсии будет равен 25 690 рублей.

Дополнительно Минтруд собирается увеличить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2024 году она будет расти по следующему принципу:

С 1 января - 7968,4 рублей,

С 1 февраля - 8287,14 рублей;

С 1 апреля - 8602,05 рублей.

В 2025 году размер выплаты достигнет максимальных 9 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что маткапитал хотят увеличить почти до миллиона рублей.