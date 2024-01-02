3 января
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Экономика

Магазин «Светофор» пытаются выселить из здания в центре Барнаула

Предприниматель Владимир Белоносов, владеющий зданием на ул. Союза Республик, 44а в Барнауле, пытается выселить магазин-дискаунтер «Светофор», арендующий первый этаж. Предприниматель подал иск в суд о расторжении с ним договора аренды и даже добился судебного запрета на деятельность магазина. Но запрет отменили, обвинив бизнесмена в фальсификации доказательств, указано в картотеке арбитража.

Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.
Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.
Alrapress.ru

«Неоднократно требовал расторгнуть»

Договор аренды трех помещений на первом таже двухэтажного здания, расположенного за бывшим кинотеатром «Россия», Владимир Белоносов заключил с фирмой «Торгсервис 22» в апреле 2021 года. В ноябре 2023-го он подал иск о расторжении договора.

Освободить помещения он требовал неоднократно «ввиду небезопасного их использования работниками и посетителями магазина», объяснял он в суде.

В ноябре 2023-го судья приняла иск. И в тот же день наложила запрет на пользование помещениями магазина - этого требовал Белоносов. Но через 3,5 недели она отменила запрет.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

«Следуя логике истца»

Белоносов так обосновал свое требование: здание аварийное, трещины идут от верха стен до фундамента, состояние основных конструкций недопустимое.

Есть заключение фирмы «Архпроект+»: она обследовала объект и указала, что оно непригодно для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Однако представители «Торгсервиса22» вскоре потребовали отменить запрет. Они заявили, что на втором этаже здания расположена действующая гостиница «Алтай Лофт» фирмы «Ю Тревел». И предприниматель не посчитал нужным уведомить суд об этом.

Причем фирма зарегистрирована на дочь предпринимателя. То есть деятельность гостиницы, «следуя логике истца, не создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью постояльцев».

Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.
Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.
Alrapress.ru

«С товарообротом более 25 миллионов»

Более того, в суд от магазина поступило заявление о фальсификации доказательств. Его представитель полагал: техническое заключение не свидетельствует об аварийном состоянии здания и невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Оно носит рекомендательный характер. И, к тому же, не соответствует критериям оценки фактического состояния объекта.

«В нежилом помещении, в отношении использования которого судом установлен запрет, расположен магазин федеральной торговой сети «Светофор» с ежемесячным товарообротом более 25 миллионов рублей и наличием в том числе, скоропортящегося товара на сумму более 15 млн рублей», - отметил представитель фирмы «Торгсервис22».

Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.
Барнаул, ул. Союза Республик, 44а.
Alrapress.ru

В магазине работают 12 человек, они лишатся рабочих мест, «что неизбежно повлечет причинение ответчику значительного ущерба, несоразмерного исковым требованиям».

«Апелляционный суд приходит к выводу»

Запрет на деятельность «Светофора» в здании судья сняла 30 ноября. Но затем Белоносов приостановил это решение в апелляции.

Следующие заседания судов, рассматривающих этот бизнес-конфликт, состоятся уже в январе. Тем не менее, как выяснил altapress.ru, магазин продолжает работать.

Ранее altapress.ru рассказывал, что компания «Торгсервис 22» по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших торговых сетей Алтайского края, ее выручка достигла 8,2 млрд рублей.

Согласно данным ДубльГИС, в Барнауле восемь магазинов «Светофор» и четыре магазина «Маяк» (эту сеть также развивает «Торгсервис 22».

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