Кто кого. Барнаульцы пожаловались на алкомаркет «Красное&Белое», после чего дело дошло до суда

Путь борьбы
Тему борьбы с быстро развивающейся сетью алкомаркетов «Красное & Белое» обсуждают женщины на сайтах для мамочек («Помогите побороть магазин КБ») и депутаты Госдумы (у них свои мотивы).
Жильцы барнаульской многоэтажки, что на ул. Шумакова, 40а, начали свой путь осенью 2021 года - они возмутились шумом при погрузке-разгрузке товара и работе холодильников-кондиционеров. Ну и мусором, который, как они считали, магазин собирает не по закону.
Вообще, для борьбы с неудобствами от магазинов в жилых домах Роскачество разработало целую инструкцию. Один из шагов - это жалоба в Роспотребнадзор.
Так, собственно, жильцы барнаульской многоэтажки и сделали - от них поступили три обращения. В результате на место проверкой выехали сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии».
Поиск нарушений
Проверяющие сделали замеры уровня шума в квартирах и обнаружили нарушение СанПиНов. Они отметили: погрузка-разгрузка происходит не по правилам - со стороны входов в квартиры, прямо под окнами жильцов.
По правилам же, загружать-разгружать надо со «слепых» (без окон) торцов, из подземных тоннелей или со стороны автодорог. Претензии были и к сбору мусора: у магазина не было своего бака, пустые коробки и прочие отходы хранились в коридоре, «территория не содержится в чистоте» (цитируем по судебному решению).
Компании «Альфа-М» выдали предостережение и дали три недели на устранение. Та ответила письмом - нарушений СанПиНов не допускает. После чего Роспотребнадзор и подал на компанию в суд, чтобы понудить ее привести деятельность в соответствие с требованиями.
Многочисленные фотофакты
«Красное & Белое» - федеральная сеть алкомаркетов, в Барнауле она самая крупная: 119 филиалов, по данным «ДубльГИС». Для сравнения: у сети «Бристоль» - 29.
Но для такой крупной сети в Алтайском крае у нее, пожалуй, не так и много судов. Разбирательство с Роспотребнадзором по жалобам жильцов в Барнауле - единственное.
И компания его проиграла: судей убедили многочисленные фотофакты, подтверждавшие неправильную загрузку и нерешенный мусорный вопрос.
Теперь магазин обязан обеспечить все в соответствии с требованиями - и погрузку-разгрузку, и сбор мусора. Если, конечно, решение суда, вынесенное в июне, устоится в апелляции - «Альфа-М» с ним не согласна и уже подала жалобу.
Депутатская инициатива
В целом же по стране судебных процессов и конфликтов «Красного & Белого» не мало. В 2015 году сеть подала в суд на облдуму Курской области - курские депутаты запретили продажу на розлив алкоголя на первых этажах многоквартирных домов. Компания дошла до Верховного суда, но проиграла.
В 2020 году она судилась с владельцами сети «Светлое &Темное» в Тюмени - магазина, продающего пиво. И доказала, что конкуренты незаконно использует изображения, схожие до степени смешения с товарным знаком «Красное&Белое».
Нынешней весной в Челябинске группа жителей частного сектора выступила с протестом против строительства здесь семиэтажного офиса компании.
Но, пожалуй, самое громкое разбирательство летом затеяли депутаты Госдумы с подачи коллеги политконсультанта Олега Матвейчева. Он заявиил, что в магазинах «К&Б» алкоголь подозрительно дешевый, и есть все признаки того, что алкомаркеты торгуют суррогатом, процитировал его сайт Госдумы.
В России с требованием провести комплексную проверку сети алкомаркетов «Красное & Белое». В пресс-службе сети ответили, что качество их продукции постоянно проверяется на соответствие требованиям законодательства РФ в области качества и безопасности для покупателей.
«С 2006 года против нашей компании не было возбуждено ни одного дела о продаже суррогатного спиртного. Мы внимательно относимся к качеству продаваемой продукции и соблюдаем все требования законодательства РФ», - также сообщили в пресс-службе (цитата - отсюда).
Информации о том, чем закончилась проверка Генпрокуратуры, пока нет.
Ранее altapress.ru рассказывал, что жильцы одной из барнаульских многоэтажек добились закрытия у себя рыбного магазина. Жильцы дома привлекли к разбирательства уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
Что такое «Красное & Белое»
- Первый магазин «Красное & Белое» в 2006 году в Копейске (город-спутник Челябинска), сообщал РБК.
- Основатель сети - Сергей Студенников из Челябинской области.
- Студенников окончил Саткинский горно-керамический техникум.
- В начале 1990-х годов основал SPS-Холдинг, который занимался в Челябинской области оптовой торговлей алкоголем, пивом, табаком, бакалеей, стройматериалами, развивал сеть магазинов стройматериалов «Евроград».
- В 2006 году Студенников основал сеть алкомаркетов «Красное & Белое».
- Основатель сети объяснял, что название связано с тем, что в народе считает, что красное – это вино, белое – водка.
- Компания "Альфа-М" зарегистрирована в Москве, ее учредитель - "Меркурий Ритейл Холдинг", 49% которой принадлежит АО "Аврора" (директор - Мария Студенникова).