8 апреля
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Экономика

Лидер профсоюза избран в правление Союза строителей Алтайского края

Председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ Андрей Замороко избран в правление Союза строителей Алтайского края.

14 марта состоялось общее собрание членов Союза строителей Алтайского края.
14 марта состоялось общее собрание членов Союза строителей Алтайского края.
Фото предоставлено Замороко А. А.

14 марта состоялось общее собрание членов Союза строителей Алтайского края.

В заседании приняли участие руководители более 50 строительных компаний края, представители Государственной экспертизы, руководители СРО, работающих на территории края, профсоюза строителей Алтайского края, члены риэлтерского сообщества, а также проектировщики, архитекторы, изыскатели, ветераны отрасли. На мероприятие приглашены представители министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минэкономразвития, руководство Инспекции строительного и жилищного надзора и инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, депутаты АКЗС, представители муниципальной власти Барнаула и Новоалтайска.

14 марта состоялось общее собрание членов Союза строителей Алтайского края.
14 марта состоялось общее собрание членов Союза строителей Алтайского края.
Фото предоставлено Замороко А. А.

Избрание Андрея Замороко в правление Союза строителей Алтайского края стало ключевым моментом последнего собрания, объединившего лидеров строительной индустрии региона. Это событие подчеркивает укрепление связей между профсоюзами и профессиональными сообществами, задавая новые направления развития для строительной отрасли в Алтайском крае.

В ходе собрания были затронуты важнейшие темы: от доработки Генплана до кадровых вопросов. Они подтвердили актуальность комплексного развития территорий и необходимость глубокой проработки проектов. В центре внимания — вопросы ценообразования, нормирования в строительстве и критический дефицит земель под новое строительство.

Акцент на регулярном диалоге с представителями отрасли и на создании профессиональной службы заказчиков говорит о стремлении к эффективному решению проблем и реализации перспективных инициатив. Участие Андрея Замороко в правлении отражает готовность профсоюза к активной работе над улучшением деятельности строительной индустрии и всего региона, демонстрируя открытость к сотрудничеству с бизнесом и властями.

Мы находимся на пороге новых возможностей и вызовов. Давайте работать вместе над тем, чтобы сделать строительную отрасль в Алтайском крае еще сильнее!

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