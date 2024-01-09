11 января
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Экономика

Компания бизнесмена Ракшина строит новый ТЦ с офисами в Барнауле

К середине 2024 года компания "Первый" планирует запустить новый торгово-офисного центр в Индустриальном районе Барнаула. Уже начались переговоры с потенциальными арендаторами. Об этом на вручении премии "Менеджер года" в декабре 2023 года сообщила представитель компании Маргарита Сафронова.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании "Мария-Ра" на ул. Балтийская, 116.
Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании "Мария-Ра" на ул. Балтийская, 116.
АКБ "Инновация".

По ее словам, строительство нового объекта продвигается достаточно высокими темпами. Он будет состоять из торгового центра с большой зоной общепита и бизнес-центра класса Б.

"Перейти к внутренней отделке торгового центра планируем весной. Сейчас ведем переговоры с потенциальными арендаторами. Видим большой интерес с их стороны. В скором времени приступим к заключению договоров. Понимаем, что в данной части города есть потребность в подобном объекте", - рассказала Маргарита Сафронова.

Проект торгового центра с офисным зданием получил одобрение градостроительного совета Барнаула в феврале 2022 года. Он разместится в границах улиц Балтийской, Сергея Ускова и Взлетной.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании &quot;Мария-Ра&quot; на ул. Балтийская, 116.
Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании "Мария-Ра" на ул. Балтийская, 116.
АКБ "Инновация".

Разработчики утверждали, что в деловой центр сможет переехать ряд компаний, что будет способствовать разгрузке центра Барнаула.

Как проходило награждение

Церемония вручения премии "Менеджер года" проходила в Барнауле 14 декабря. Евгений Ракшин, основатель компании "Первый", стал победителем в отраслевой номинации "Ритейл".

Всего таких наград было вручено 10. Главным победителем был признан Дмитрий Беляев, генеральный директор компании "Комплекс Агро".

Премия &quot;Менеджер года - 2023&quot;.
Премия "Менеджер года - 2023".
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